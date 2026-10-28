Estiman un leve rebote de la economía en septiembre, pero el crecimiento de 2026 quedaría cerca del 1% por la recesión

La actividad económica no habría tenido grandes mejoras en el noveno mes del año y las proyecciones de crecimiento acumulado para 2026 siguen en baja.

Las estimaciones adelantadas de las consultoras privadas sobre la actividad económica de septiembre arrojaron un tenue rebote respecto de agosto, que no lograría evitar la recesión técnica. De esta manera, advierten que la economía debería tener una variación positiva en el último trimestre del año para que el crecimiento acumulado de 2026 no comience con cero.

Los últimos datos oficiales del INDEC indicaron que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) apenas repuntó 0,1% mensual en agosto , luego de haberse desplomado 2,8% en julio. Por lo tanto, en septiembre debería haber crecido en torno a 8,5% para que el tercer trimestre no cierre en "rojo".

El segundo trimestre ya había sido negativo, con lo cual es casi un hecho que la economía entró en recesión técnica. Convencionalmente, esto aplica cuando se acumulan dos trimestres consecutivos con caídas.

Según el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando Ferreres , la actividad apenas mejoró 0,1% en septiembre, versus agosto, sin estacionalidad. "La marcha de la actividad se mantuvo prácticamente sin cambios durante septiembre. Así, el IGA-OJF registra para el tercer trimestre del año una baja de 1,2% respecto del segundo cuarto", detalló la entidad.

Asimismo, en términos interanuales exhibió un retroceso del 0,8% . A nivel sectorial, los peores datos los mostraron el agro (-3,9%), más que nada por la pobre performance de la ganadería, la intermediación financiera (-2,9%), la construcción (-1,8%) y la industria (-1,5%), en este último caso con un alza mensual del 0,1%.

Por su parte, Equilibra calculó que el EMAE subió 0,5% mensual en el noveno mes del año, aunque habría caído 1% contra un año atrás. Esa variación negativa fue explicada, según esta consultora, por una merma del 1,5% en las actividades no primarias, que no logró ser compensada por el incremento del 0,5% en los sectores primarios.

"En los últimos meses se combinan los dos efectos a la vez: menor aporte al crecimiento de los sectores primarios y caída de los no primarios. A comienzos de 2026, los primarios crecían fuertemente y los no primarios estaban más bien estancados en promedio", profundizó al respecto el economista Gonzalo Carrera.

Recorte en las proyecciones de crecimiento para 2026: ¿puede arrancar con cero?

A partir de estos datos, Equilibra volvió a recortar su estimación de crecimiento acumulado para 2026. "Para que el PBI crezca 1% en el año, el cuarto trimestre tiene que ser positivo (tanto variación interanual como desestacionalizada), caso contrario arrancará con cero", alertó el director de Análisis Macroeconómico, Lorenzo Sigaut Gravina.

En LGC y Analytica también corrigieron su estimación a la zona del 1% anual, muy por debajo del 3% que preveía el REM en los primeros meses del año. La última proyección de los participantes de ese relevamiento del Banco Central fue del 1,5%, aunque probablemente el próximo informe, con información recopilada en estos días, venga acompañado de un nuevo recorte.

De cara al fin de año, Ferreres ve que "el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse", aunque esperan "que las mejoras salariales que estuvimos viendo en los últimos meses logren paulatinamente impulsar una mejora en la marcha económica".