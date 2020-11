Natalio Mario Grinman es el nuevo presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios

En el sector público, fue jefe de Gabinete de Asesores de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación y asesor del gobernador de la provincia de Entre Ríos en temas económicos. En 1985 se incorporó a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y desde 2016 se desempeñaba como secretario.

"Reafirmamos los principios de la libertad, en el marco de un sistema democrático, con respeto por las instituciones de la república y la iniciativa privada", afirmó Grinman tras ser electo en la Asamblea General Ordinaria anual de la CAC.

"Muchas veces escuché decir que somos un país rico y la verdad que no es así, somos un país con enormes recursos naturales y humanos, pero si no explotamos esos recursos, si no fomentamos la cultura del trabajo y la educación, seguiremos conformándonos con pensar en nuestra potencial riqueza", agregó.

Al referirse a la importancia de alcanzar una adecuada inserción internacional: "No es posible vivir de lo nuestro y eso no significa una apertura indiscriminada; significa actuar con inteligencia y habilidad para insertarnos en la economía mundial".

Y ponderó el rol del empresariado en la sociedad: "Son los hombres y mujeres de empresa los que conocen de primera mano la actividad productiva que desarrollan; son quienes, a través de la inversión, la generación de empleo genuino y la innovación, crean valor en beneficio del conjunto de la sociedad".

Además, abogó por que esta mirada sea tenida en cuenta al momento de diseñar e implementar las políticas públicas.

Por último, hizo un llamado a la búsqueda de coincidencias entre los distintos sectores. "Tenemos que construir a través de las diferencias pensando en el bien común, dejando de lado intereses personales, sectoriales y partidarios".

"No se trata de alcanzar unanimidad de opinión en todos los temas, de negar u ocultar las naturales tensiones propias de la vida democrática; pero sí de alcanzar consensos básicos", sostuvo, y expresó que la CAC hará oír su voz "con respeto, pero con firmeza", aportando experiencia y el trabajo de sus equipos técnicos.

Acompañarán a Grinman en la Mesa Ejecutiva, Eduardo Eurnekian (AA 2000) como vicepresidente I; Guillermo Dietrich (Dietrich), vicepresidente II; Alberto Grimoldi (Grimoldi), vicepresidente III; Rodrigo Pérez Graciano (PSA Peugeot Citroën Argentina), secretario; Edgardo Phielipp (Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén), tesorero; Ángel Machado (Canon Medical Systems Argentina), prosecretario; María Luisa Macchiavello (Droguerías del Sud), entre otros.