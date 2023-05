Consumidores eligen financiar con el Ahora 3 y las cuotas sin interés quedan en el olvido

El dato de inflación de abril no pareciera haber sido muy distinto al de marzo, ya que las consultoras privadas no dudan en poner un siete adelante en sus estimaciones . La suba de precios no solo se refleja en la caída del consumo, sino también en los cambios en los tipos de financiación de las compras.

Para el economista y director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA, Ignacio Carballo , en medio del contexto inflacionario, “cualquier financiación es buena, pero los planes Ahora perdieron peso relativo y los consumidores eligen pagar con un solo pago”. Frente a la reducción de los plazos de financiación, alegó que durante el primer trimestre, la actividad turística mostró una fuerte caída interanual. “Las compras turísticas generalmente se realizan a mayor plazo. Si no están, el dinero se invierte en otros bienes”, explicó el especialista.

Para Martín Kalos, economista y director de EpyCa consultora, las tasas efectivas del programa Ahora 12 “quedaron muy por debajo de la inflación y cada vez más, en un contexto donde seguirá aumentando” y la incógnita recae en quién deberá hacerse cargo de esa diferencia en el financiamiento del producto. “Nadie regala nada, el costo financiero impacta en el comerciante, Las tasas se actualizan o dejarán de rendir, salvo que el comercio remarque para compensar pérdidas”, opinó el economista, aunque destacó una salvedad: “sería ilegal encontrar diferencias entre el precio de lista y el marcado al principio de financiamiento, y además, no sería bueno en este contexto.”

De acuerdo a la página del Ministerio de Economía, se incrementó la tasa nominal anual (TNA) del programa a 77,35%. La actualización se dio a partir de la última suba de la tasa de política monetaria, en 1000 puntos básicos, pasando de 81% a 91%.

Guillermo Siro es presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires (CEPBA). Dentro de su sector comercial, la manufactura de cuero, el 70 por ciento de las ventas se realizan en cuotas. Concordó en que “Ahora 3” es el seleccionado por los clientes, quienes, en su experiencia, suelen cuotificar el gasto a partir de los $3.000. Sin embargo, entiende que los clientes no eligen un mayor plazo de financiación porque “los bancos no han estado a la altura de las circunstancias y no han ampliado el límite de compra”. “Muchas veces, surge la leyenda saldo insuficiente para esta operación. Entonces, realmente se complica”, relató el titular de la organización.

La actualización del límite mayormente se realiza de manera automática, contemplando nivel de ingresos, historial de pago y posicionamiento en el sistema financiero. En otros casos, explican desde el sector bancario, se aguarda a la solicitud del cliente, con una preaprobación correspondiente. El común denominador es que tiene que comprobarse un aumento de la remuneración. Por la realidad heterogénea que presenta el mercado de trabajo, eso no siempre sucede. Igualmente, un especialista en finanzas, que habla desde el anonimato, admitió que aumentar el límite de la tarjeta “no es viable si las tasas del programa son negativas, porque no es negocio para los bancos.”

Distinta es la realidad de Norberto Fermani, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Ópticas (CADIOA). ”El tema de las cuotas en este rubro, prácticamente se murió”, sentenció el profesional. Según un relevamiento propio entre colegas, en doce cuotas “casi que no se vende nada”, por más que el recargo sea del 50% -por debajo de la inflación-. Sí en tres, pero con el interés que los comercios determinaron, del 10%. “Bajó mucho el uso de cuotas desde que pusimos intereses, pero si no utilizamos este método de financiación, hay productos que no se pueden comprar. O bien se hacen descuentos en efectivo”, indicó Fermani. Sobre este punto, el economista Aldo Abram, de la fundación Libertad y Progreso, hizo una advertencia: “generalmente, cuando hay un descuento por pago de contado, es porque hay un recargo extra escondido en las cuotas”.

Por último, y contrariamente a lo que plantea el Índice Prisma, Mauro González, presidente de la Confederación Federal Pyme, señala una tendencia a dejar de utilizar la tarjeta, porque los consumidores “quedaron presos de los intereses por refinanciación que cobran los bancos a través del pago mínimo”. El propio relevamiento del organismo no varía de la apreciación general: aproximadamente el 60% de las operaciones se realizan en tarjeta de crédito, mayormente en tres cuotas “sin interés, aunque financiadas por sus comerciantes.”