Qué provincias lideran el ranking fiscal completo con superávit y cuáles ocupan los últimos puestos con déficit

Pese a las señales de alerta por el crecimiento y el riesgo país, el FMI insistió en que el Gobierno debe mantener el rumbo económico y sostener su estrategia de estabilización. El plan fiscal bajo análisis y las provincias que mejor mantienen sus cuentas públicas.

En el primer semestre, los distritos sostuvieron el equilibrio de las cuentas a pesar de perder recursos tanto propios como nacionales. La calidad del gasto y la autonomía son clave de los resultados. Cómo quedó el ranking fiscal.

Las provincias argentinas mantienen, en conjunto, el equilibrio de sus cuentas públicas , pero el desempeño fiscal muestra diferencias importantes entre jurisdicciones. El plan del Gobierno de superávit fiscal se vio reflejado en un reciente análisis, en cuál determinó qué distritos tienen mejor y peor sus finanzas.

El ranking, elaborado por Empiria Consultores, evaluó la solidez financiera de los distritos a partir de cuatro variables: el resultado primario, la autonomía de los ingresos, el nivel de endeudamiento y la composición del gasto público.

El primer lugar quedó en manos de San Luis, que combina un superávit primario equivalente al 1,2% de su Producto Bruto Geográfico (PBG), deuda nula y una buena relación entre los recursos destinados a inversión y los gastos en personal. Aunque solo el 19% de sus ingresos proviene de recursos propios y regalías, el resto de sus indicadores le permite encabezar la clasificación.

Formosa ocupa el segundo puesto, con un superávit primario del 1,5% de su PBG y un nivel de deuda prácticamente inexistente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires completa el podio: es la jurisdicción con mayor autonomía de ingresos, ya que el 75% de sus recursos son de origen propio, y también presenta la mejor calidad del gasto según el estudio.

Qué provincias completan los primeros puestos

Neuquén y Córdoba completan los cinco primeros lugares del ranking. Neuquén se destaca por la autonomía de sus recursos y su posición fiscal, mientras que Córdoba muestra una relación favorable entre inversión y gasto en personal, aunque su nivel de endeudamiento representa una de sus principales debilidades.

Entre los distritos que muestran avances aparece Chaco, que escaló seis posiciones en el indicador de resultado primario y se ubicó en el noveno puesto de la clasificación general. La provincia registró un superávit primario equivalente al 1,3% de su PBG.

Un estudio de Empiria Consultores evaluó las cuentas públicas a partir de la deuda, el superávit, la autonomía de los ingresos y la calidad del gasto. Tierra del Fuego quedó última y CABA completó el podio. ambito.com

Buenos Aires, lejos de los primeros puestos

La provincia de Buenos Aires quedó en el puesto 16. Si bien cuenta con una autonomía de ingresos del 41%, la tercera más alta del país detrás de CABA y Neuquén, el peso de su deuda y el déficit primario afectan su posición. Según el informe, su deuda equivale al 46% de los ingresos totales, el segundo registro más elevado entre las jurisdicciones analizadas, detrás de Chubut.

En el extremo opuesto, Tierra del Fuego ocupa el último lugar, principalmente por el déficit primario más pronunciado del conjunto, equivalente al 3,4% de su PBG. Santa Cruz también permanece entre los distritos peor posicionados, pese a contar con un nivel relativamente alto de autonomía, debido a sus resultados fiscales y a la composición del gasto.

Un equilibrio fiscal con menos margen

El ranking se conoce en un contexto de deterioro de las cuentas provinciales. Durante el primer semestre de 2026, el conjunto de las jurisdicciones registró un superávit primario equivalente al 0,1% del PBI, por debajo del 0,2% alcanzado en igual período de 2025. En términos financieros, el consolidado llegó al equilibrio, frente a un superávit del 0,1% del PBI un año antes.

La consultora atribuye el deterioro a la caída real de los ingresos, que retrocedieron un 1%, mientras que el gasto total se mantuvo sin variaciones en términos reales. Los recursos de origen nacional bajaron un 3% y los ingresos propios de las provincias, un 2%, con diferencias significativas entre distritos.