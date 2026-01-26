Cuánto gano si invierto $250.000 a 30 días en un plazo fijo

El simulador oficial muestra la diferencia entre la operación virtual y la atención presencial, con el mismo monto base.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciónes más elegidas por los ahorristas.

En un contexto económico complicado , donde muchos ahorristas quieren cuidar su plata, el plazo fijo se mantiene como una opción muy elegida. La posibilidad de conocer desde el primer momento cuánto dinero se va a cobrar al final del período es uno de sus mayores atractivos .

Si bien existen otras herramientas financieras, este instrumento sigue vigente , especialmente para quienes quieren invertir a corto plazo y prefieren evitar problemas.

Los bancos aplican diferencias según la forma de contratación . Cuando la operación se hace de manera presencial, la tasa nominal anual suele ser más baja que la disponible en canales digitales.

Para una inversión a un mes, la atención en sucursal ofrece una TNA del 20,50% , con una tasa efectiva anual del 22,54%. Pero por el otro lado, el mismo banco a través de homebanking o app eleva la TNA al 27% , con una TEA del 30,61%.

Esta brecha se debe a que el sistema financiero incentiva las gestiones online . Además de la tasa, el proceso digital más rápido y evita trámites presenciales. La acreditación del dinero y el cobro de intereses siguen un esquema automático.

Cuánto ganaría si invierto $250.000 en un plazo fijo

Con los datos actuales, si el depósito se realiza en una sucursal, los intereses obtenidos al final del período alcanzan los $4.212,33. En ese caso, el monto total asciende a $254.212,33.

La opción virtual muestra un resultado mejor. Al finalizar el mismo lapso, los intereses en 30 días llegan a $5.547,95, lo que lleva el total a $255.547,95. La diferencia entre ambas alternativas supera los $1.300 en un mes.

Aunque la cifra en 30 días pueda arecer baja, el contraste se amplía cuando el capital es más alto o cuando la operación se repite de manera consecutiva. Para quienes renuevan mes a mes, lo mejor es elegir el homebanking. Es importante saber que el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento y el banco asegura el pago pactado, sin depender de las variaciones del mercado.