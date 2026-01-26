Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, lunes 26 de enero + Seguir en









El sistema financiero muestra diferencias entre entidades, con rendimientos que se ajustan a la política monetaria y a la cautela de los ahorristas.

Cómo quedan los porcentajes de rendimiento de la herramienta que usan los ahorristas argentinos Depositphotos

La escena se repite en sucursales y pantallas: personas que comparan opciones para resguardar pesos sin asumir sobresaltos. En ese marco, el instrumento más tradicional del sistema, el plazo fijo, sigue vigente. No promete milagros, pero ofrece previsibilidad básica, algo valorado en contextos de volatilidad.

En las últimas semanas, el mercado financiero argentino volvió a moverse con señales mixtas. Entre cambios regulatorios, expectativas de inflación y decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los depósitos a término quedaron en el centro de la conversación cotidiana.

inversiones plazo fijo Depositphotos Cada entidad define condiciones dentro de un esquema general, y el rendimiento final depende de múltiples factores. A eso se suma que el comportamiento de los ahorristas no es homogéneo, ya que algunos priorizan liquidez, otros buscan ganar tiempo frente a la inflación, aunque sepan que no hay garantías absolutas.

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 26 de enero El Banco Central publica de manera periódica un relevamiento de las tasas que ofrecen los bancos para depósitos tradicionales realizados de forma electrónica. Esa información permite comparar y detectar brechas entre entidades públicas y privadas, grandes y medianas.

Este lunes 26 de enero, los principales bancos mantienen esquemas similares en cuanto a plazos, con el clásico período de 30 días como referencia, aunque con variaciones en el rendimiento anual ofrecido. En algunos casos, los clientes que no tienen cuenta en la entidad acceden a una tasa distinta, un detalle que suele pasar desapercibido pero pesa en el resultado final.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Los porcentajes de Tasas Nominales Anuales (TNA) de los principales bancos del país son los siguientes este lunes 26 de enero: Banco de la Nación Argentina : 26%

Banco Santander : 23%

Banco Galicia : 24%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 27%

BBVA : 23%

Banco Macro : 27,5%

ICBC : 23,5%

Banco Credicoop : 25%

Banco Ciudad: 23%