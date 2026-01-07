Plazo fijo: cuánto gano si deposito en enero 2026 $300.000 a 30 días + Seguir en









Una estrategia de ahorro financiero que sigue siendo popular entre los argentinos, a pesar de los bajos intereses.

¿Vale la pena invertir $300.000 a 30 días en un plazo fijo? Depositphotos

Un método usado por muchas personas en Argentina para ahorrar es el plazo fijo bancario, más en un escenario en el que la inflación puede tener variaciones importantes mes a mes. Consiste en pone tu dinero a disposición del banco de preferencia por una determinada cantidad de tiempo, a cambio de un retorno en ganancia por los intereses.

Además de esto, la operación es fácil y segura, por lo que en un contexto de inestabilidad e incertidumbre económica es una opción más que tentadora por su carácter tradicional y formal en comparación con las alternativas modernas de ahorro como las criptomonedas o la compra de acciones.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo: cuánto gano si invierto $300.000 a 30 días El Banco de la Nación Argentina (BNA) tiene un simulador oficial de plazo fijo en pesos, en el que se puede calcular cuánto retorno habría invirtiendo la cantidad de dinero posible. Como los otros bancos, presenta una diferencia en los intereses ganados dependiendo del canal utilizado para la operación. Por ejemplo, estos son los resultados si se invierten $300.000 a 30 días:

Vía sucursal: Capital invertido: $300.000

TNA: 20,50%

TEA: 22,54%

Intereses ganados: $5.054,79

Retorno total: $305.054,79 Como se observa en el punteo, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 20,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) de 22,54% para este canal. Da como resultado $5.054,79 de intereses y un monto total de $305.054,79.

Vía electrónica: Capital invertido: $300.000

TNA: 23,50%

TEA: 26,21%

Intereses ganados: $5.794,52

Retorno total: $305.794,52 Con este método, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 23,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) de 26,21%, dejando así una ganancia de intereses de $5.794,52 y un retorno total que llega a los $305.794,52. Como se puede ver, con este método el margen de ganancia es mayor, dado que los bancos buscan aumentar el uso de canales virtuales para este tipo de operaciones, ya que es un método más rápido y seguro que acercarse a una sucursal.

