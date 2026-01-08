Plazo fijo aplastado: así operan los principales bancos hoy, jueves 8 de enero + Seguir en









Con tasas recortadas y fuerte dispersión entre bancos, pierde atractivo frente al avance de los precios.

El plazo fijo mantiene tasas cercanas al 20%. Depositphotos

La primera semana de enero suele traer algunas sorpresas para quienes siguen de cerca los rendimientos de los plazos fijos en la Argentina. Con el nuevo año ya en marcha, muchos ahorristas se preguntan si conviene dejar sus pesos estacionados durante un mes en depósito o si se complica ganarle al costo de vida.

La volatilidad en la macro hace que este panorama pueda moverse rápido, y lo que se percibe como un rendimiento atractivo puede cambiar si el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ajusta su política monetaria o si el contexto macroeconómico vira por otros derroteros.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo hoy: así están las tasas este 8 de enero Según la tabla oficial del BCRA, que refleja lo que las entidades reportan sobre sus ofertas de plazos fijos online a 30 días, hay una clara brecha entre los bancos tradicionales más grandes y otros actores del sistema.

Estos son los porcentajes correspondientes al jueves 8 de enero:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

: 23,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% BBVA : 21%

: 21% Banco Macro : 23,5%

: 23,5% Banco Credicoop : 23%

: 23% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 20,5%

