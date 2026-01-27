Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, martes 27 de enero + Seguir en









Con rendimientos dispares y operaciones 100% digitales, el plazo fijo sigue siendo una opción elegida por ahorristas cautelosos.

Los números de la herramienta tradicional elegida por los ahorristas argentinos Depositphotos

El plazo fijo vuelve a aparecer en el radar de quienes buscan resguardar pesos sin asumir grandes riesgos. En un escenario financiero que cambia rápido y obliga a recalcular estrategias casi semana a semana, este instrumento clásico mantiene su lugar entre las alternativas más consultadas.

Este martes 27 de enero, los principales bancos del país ofrecen tasas distintas según el perfil del cliente, el canal de contratación y el monto invertido. La posibilidad de constituir plazos fijos de manera online simplificó el proceso y amplió el acceso, incluso para quienes no son clientes tradicionales de una entidad.

inversiones plazo fijo Depositphotos Las tasas pueden modificarse sin previo aviso y el rendimiento real depende de múltiples factores, como la inflación esperada y la política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por eso, muchos ahorristas miran los números con lupa antes de inmovilizar su dinero por 30 días o más.

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 27 de enero Según la información oficial del BCRA, las entidades financieras publican a diario las tasas nominales anuales que pagan por los plazos fijos tradicionales. Esa referencia permite comparar qué banco paga más y cuáles ajustan sus rendimientos con mayor frecuencia.

En líneas generales, los bancos públicos suelen ubicarse en un rango similar entre sí, mientras que algunas entidades privadas ofrecen tasas algo más agresivas para captar depósitos. También existen diferencias entre lo que se paga en sucursal y lo que se ofrece a través del home banking o las aplicaciones, donde el trámite es más ágil y sin papeles.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Estos son los porcentajes de Tasas Nominales Anuales (TNA) de los principales bancos del país este martes 27 de enero: Banco de la Nación Argentina : 27%

Banco Santander : 23%

Banco Galicia : 24%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 27%

BBVA : 24%

Banco Credicoop : 25%

Banco Macro : 27,5%

ICBC : 23,5%

Banco Ciudad: 23%

