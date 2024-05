Diálogos de Wall Street

Periodista: Pasó la reunión de la FED y la conferencia de prensa de Jay Powell, y la sorpresa fue encontrarse con un banco central que no se aparta de su libreto. No niega la suba de la inflación, no afirma tampoco que se corregirá pronto. Pero mantiene su postura. Prefiere ver y esperar. No se inquieta para nada. Y lo único que cambia, el ritmo al que reduce su hoja de balance, se puede interpretar más como una señal de relajación que de endurecimiento.