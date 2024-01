El agro proyecta cosecha histórica pero pide devaluación y no subir retenciones a bienes industrializados

Los primeros resultados de la favorable campaña llegarán entre abril y mayo. Sin embargo, el agro presenta dos factores que condicionarán el ingreso de divisas. El primero tiene que ver con el tipo de cambio, que se mantiene bajo la dinámica del crawling peg mensual 2% tras la corrección del 118%. “La cotización ha tenido un deterioro y los precios internacionales han caído. Con una inflación del 25%, aumento de insumos y el combustible y un dólar corriendo a este ritmo, vamos a estar en problemas”, definió el exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile en Radio 10.

El productor del agro aclaró que un dólar exportador ya se tomaba a $640. “Eso significa un aumento para el campo alrededor del 20%, no del 118%”, mencionó. De momento, la propia dinámica del sector indica que enero y febrero no son meses de fuerte liquidación. Este último mes podría marcar el ingreso de dólares por parte del trigo, pero no de forma significativa.

Un representante del sector exportador dialogó con Ámbito y delegó la situación a las estimaciones de los productores. “Por más que nosotros quisiéramos comprarle todo, si el productor cree que el valor del dólar no es el que él quiere, probablemente no tenga un flujo de venta rápido”, señaló. Los exportadores destacan que la mejora en el tipo de cambio en términos reales “fue importante” pero, considerando la inflación internacional y local, el impulso que adquirió “se perdería bastante” y, de no haber modificaciones, el dólar estaría “atrasado” a principios de marzo.

Otro punto en conflicto tiene que ver con la propuesta de suba de retenciones de productos industrializados de la soja del 31% al 33%, lo que obstaculizaría la posibilidad de negociar un adelanto de divisas hasta la cosecha. “Hay mucho enojo por la suba de los dos puntos”, resaltan. Ya lo advirtió CIARA-CEC hace dos semanas en un comunicado: “El Gobierno desconoce que la suba de impuestos provocará una menor molienda de soja, con la consecuente reducción de las exportaciones de bienes industrializados. Esta situación generará una caída en el ingreso de divisas y por tanto de los ingresos fiscales”.