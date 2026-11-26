La medición de la CAC mostró una mejora mensual de 0,6%, aunque el indicador continúa por debajo de los niveles de principios de 2025. El crédito a los hogares sigue en retroceso y limita la compra de bienes durables.

El consumo mejoró 0,6% mensual, aunque el indicador continúa por debajo de los niveles de principios de 2025.

El consumo mostró una leve suba en la medición desestacionalizada de 0,6% en octubre , aunque se ubicó 0,4% debajo del año pasado y marca su tercera caída interanual consecutiva, según el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) .

El comportamiento del indicador refleja una dinámica dispar . Si bien la serie desestacionalizada mostró una variación positiva, la entidad advirtió que el consumo continúa moviéndose sobre niveles similares a los de fines de 2024, que todavía resultan bajos en términos históricos recientes. De hecho, el registro de octubre se ubicó 3,3% por debajo del máximo alcanzado a principios de 2025.

El dato se conoció en un contexto de aceleración de los precios. En octubre, la inflación fue de 2,2%, por encima del 1,9% registrado en septiembre, aunque la variación interanual descendió al 33,1%.

La evolución del consumo también mostró diferencias entre los distintos sectores. En octubre, algunos rubros lograron compensar parcialmente la contracción del indicador general, mientras que otros profundizaron el resultado negativo.

El capítulo de transporte y vehículos registró una caída interanual de 4,6% y fue el de mayor incidencia negativa, con un aporte de -0,7 puntos porcentuales. La explicación estuvo principalmente en el retroceso de 13,7% en el patentamiento de automóviles , que no logró ser compensado por el crecimiento de las motos .

En contraposición, vivienda, alquileres y servicios públicos mostró un crecimiento estimado de 6,1% interanual y aportó un punto porcentual positivo al indicador. La CAC vinculó buena parte de ese desempeño con el incremento de la demanda eléctrica.

También se destacó recreación y cultura, con una suba de 6% interanual y una contribución positiva de 0,3 puntos porcentuales. El rubro volvió a crecer después de una caída en la medición previa, aunque mantuvo un comportamiento irregular durante el año.

Por su parte, indumentaria y calzado registró un avance de 1,7% interanual, con un aporte de 0,1 puntos porcentuales. La CAC aclaró que la comparación se realiza contra octubre de 2025, cuando el sector había sufrido una caída de 5,9% respecto del mismo mes de 2024.

El resto de los rubros, en conjunto, retrocedió 2,1% interanual y restó 1,2 puntos porcentuales al resultado general. Según la entidad, el consumo de ese grupo se encuentra apenas por encima de los niveles de octubre de 2019, el período utilizado como referencia previo a la pandemia.

En cuanto al consumo masivo, la CAC indicó que durante septiembre —último dato disponible para ese segmento en el informe— se observó una recuperación interanual de 0,9%, luego de varios meses consecutivos de caídas.

Ingresos, inflación y crédito: los límites a la recuperación del consumo

Uno de los factores centrales para explicar la evolución del consumo es el comportamiento de los ingresos de los hogares. El ingreso nominal promedio por hogar alcanzó los $3.469.000 en octubre, con una mejora real de apenas 0,1% frente al mes anterior, según precisó la CAC.

La entidad señaló que el ingreso disponible acumuló retrocesos interanuales durante los últimos meses. En ese sentido, planteó que una continuidad en la desaceleración de la inflación podría contribuir a recuperar el poder adquisitivo y, en consecuencia, la capacidad de consumo de las familias.

Otro condicionante es el crédito que, tras la expansión registrada durante 2024 y 2025, ingresaron en una etapa de retroceso leve pero sostenido, luego del estancamiento que comenzaron a mostrar hacia fines del año pasado. Esto ocurrió sobre todo en los personales, prendarios y tarjetas de crédito, ya que la situación de los hipotecarios aún se mantiene una trayectoria ascendente, aunque a un ritmo más moderado. Para la CAC, la dinámica del financiamiento resulta relevante porque está directamente vinculada con la compra de bienes durables.

En esa línea, el patentamiento de automóviles y el consumo de electrodomésticos mostraron contracciones en lo que va de 2026. Las escrituras de inmuebles, por su parte, dejaron de crecer en los últimos meses, aunque se mantienen en los niveles elevados que habían alcanzado durante los dos años anteriores.