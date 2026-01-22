El consumo masivo anotó su segunda caída al hilo en diciembre, pero en 2025 acumuló un alza de 2% + Seguir en









La consultora Scentia mostró una baja interanual de 0,3%, explicada por las variaciones negativas en Supermercados y Farmacias.

El consumo en supermercados no repunta. Mariano Fuchila

El consumo masivo anotó su segunda caída interanual consecutiva en diciembre, pero en el acumulado de 2025 registró un alza de 2%. Esto coincide con otros datos recientes vinculados al comercio, que mostraron un enfriamiento anual a fin del año pasado.

Los números se desprenden del habitual relevamiento que hace la consultora Scentia. Respecto de diciembre de 2024, se vio una variación negativa de 0,3%; las principales caídas se verificaron en Supermercados de cadena (-4%) y Farmacias (-1,9%). A nivel de canastas, las bajas más relevantes las anotaron "Impulsivos" (-6%), Desayuno y merienda (-2,3%) y Limpieza de ropa y hogar (-2,3%).

Al tomar el acumulado del año, la mejora fue impulsada por E-commerce (+14,1%) y K-T (+9,1%). Perecederos (+6,2%), Alimentación (+4,5%) e Impulsivos (+3,7%) fueron las canastas con mayor crecimiento.

En términos mensuales, el consumo masivo saltó 11,9% según Scentia, traccionado por las operaciones en Farmacias y Supermercados.

image Cae el consumo en supermercados Durante esta jornada el INDEC publicó que las ventas en supermercados cayeron 3,8% mensual y 2,8% interanual en noviembre. Este último dato representó la variación negativa fue la más profunda desde diciembre de 2024.

A nivel producto, las mayores bajas reales se verificaron en el consumo de productos electrónicos, bebidas y lácteos. Solo en carnes se observó un aumento marcado. En cuanto a los medios de pago, la que más ascendió fue la categoría de "otros medios de pago", que incluye a las transacciones con QR y por transferencia. El uso de tarjetas de crédito se mantuvo como el instrumento más utilizado, pero fue el que mayor baja arrojó. Por su parte, la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) había publicado recientemente un informe que mostró un crecimiento acumulado del 10,3% del consumo en 2025, impulsado por el crédito y la compra de bienes durables. Sin embargo, en diciembre exhibió la primera caída interanual en 15 meses. Entre los indicadores relevados por la UP, los crecimientos acumulados más importantes se verificaron en préstamos hipotecarios (+232%), préstamos personales (+137,9%), compra de autos (+56,8%), compras con tarjeta (+51,6%) y adelantos en cuentas corrientes (+47,2%). En el otro extremo, las caídas más importantes se vislumbraron en ventas de autoservicios mayoristas (-7,6%), espectáculos y juegos infantiles (-6,8%), perfumería y farmacia (-6,2%), ropa y accesorios deportivos (-2,1%) y restaurantes tradicionales (-1,3%).

