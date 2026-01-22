Rosario: un camión chocó contra un puente peatonal y lo derrumbó

El camión transportaba una máquina retroexcavadora Hydromac y su altura superó a la del puente. Al momento de la caída de la plataforma, no había peatones ni vehículos en ese lugar.

Un camión que circulaba sobre la Ruta Nacional A008 chocó y derrumbó un puente peatonal a la altura del kilómetro 18 en la ciudad santafesina de Rosario . El vehículo transportaba una máquina retroexcavadora Hydromac.

La altura de la máquina superó la del puente peatonal ubicado sobre calle San Nicolás y, cuando impactó la estructura, la arrancó de cuajo. Al momento de la caída de la plataforma, no había peatones ni vehículos en ese lugar .

El hecho ocurrió en el sentido norte hacia el puente Rosario-Victoria durante la tarde de este jueves. A partir del incidente, Vialidad Nacional , informó que el tránsito en ese sentido de circulación fue desviado en Ovidio Lagos (RP 18) hacia la Ruta Nacional A012.

Según informaron, luego del choque, el conductor detuvo la marcha sobre la banquina y bajó del vehículo junto a su acompañante para alertar a otros automovilistas que circulaban por la zona.

La estructura quedó tendida sobre la calzada, mientras que las autoridades llevan a cabo un operativo para retirar el material. La intención de los operarios es desplazar la enorme y pesada estructura de metal y hormigón.

La maquinaria quedó sobre el semirremolque y el conductor no sufrió lesiones.

