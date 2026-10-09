El Gobierno organizará la Semana de la Carne Argentina en Tel Aviv para impulsar las exportaciones a Israel

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, realizó el anunció junto a la embajadora israelí, Ahuva Spieler Reshef. Los acompañó el presidente de PromArgentina, Diego Sucalesca. Representantes de frigoríficos locales viajarán a Tel Aviv para la misión comercial.

El Gobierno anunció este viernes la organización de la Semana de la Carne Argentina en Israel con la que buscarán promocionar al sector con el objetivo de aumentar las exportaciones hacia el país asiático. El evento se realizará en paralelo a la caída del consumo a nivel local a raíz del aumento de los precios.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , mantuvo un encuentro con la nueva embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler Reshef, y con Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina, la agencia oficial de promoción de exportaciones e inversiones.

Tras la reunión anunciaron la realización de la Semana de la Carne , una estrategia de promoción que, según definieron desde Nación, tiene como objetivo "potenciar el liderazgo del sector cárnico nacional en un mercado clave como el israelí".

El anuncio se llevó a cabo en Casa Rosada. Allí, se acordó que un grupo de representantes de frigoríficos exportadores, apoyados por PromArgentina, realicen una misión comercial a Tel Aviv para llevar adelante el evento.

Las exportaciones de carne vacuna crecieron 42% en 2026

El anuncio se da en el marco de un crecimiento del 42% de las exportaciones argentinas de carne vacuna durante los primeros siete meses de 2026, impulsadas por la recuperación de los precios internacionales y una mejora en los volúmenes enviados al exterior. En total, generaron ingresos por u$s2.768 millones.

Entre enero y julio se exportaron unas 403.100 toneladas peso producto, un 6,7% más que durante el mismo período del año pasado. Sin embargo, el crecimiento fue mucho mayor medido en dólares: el valor de las exportaciones aumentó 41,8% interanual, según datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

“Con relación a los primeros siete meses de 2025, los volúmenes exportados son un (+6,7%) superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+41,8%) superior”, señaló Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

China continúa siendo ampliamente el principal comprador de carne vacuna argentina. El mercado asiático concentró el 59,8% del volumen exportado entre enero y julio y representó el 57,9% de los despachos solamente en julio.

Durante el séptimo mes del año, Argentina exportó hacia China 16.500 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos por u$s46,3 millones, además de otras 21.000 toneladas de carne deshuesada por u$s126,3 millones.

También mejoraron los precios obtenidos en ese mercado. La carne sin hueso destinada a China alcanzó un promedio cercano a u$s6.010 por tonelada, por encima del máximo previo de u$s5.900 registrado en mayo de 2022.

Pero uno de los movimientos más importantes de 2026 se produjo en el comercio con Estados Unidos, que se consolidó como el segundo mercado en importancia.

Caída en el consumo de carne vacuna

En paralelo al aumento de las exportaciones, el consumo de carne vacuna registra un piso a raíz del encarecimiento de los diferentes cortes. En los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el consumo aparente se ubicó en 46,2 kilos por habitante.

Se trata del nivel más bajo de la serie del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, iniciada en 1990. Un año antes eran aproximadamente 50,8 kilos: la caída fue de 4,6 kilos por persona, equivalente al 9%.

En agosto, una canasta compuesta por 18 cortes vacunos promedió $17.871 por kilo. En términos reales, ese precio quedó un 10,1% por debajo del máximo alcanzado en marzo, pero permaneció un 13,3% por encima de agosto de 2025 y un 30,3% sobre el promedio de los últimos 20 años para ese mismo mes.

De hecho, agosto de 2026 resultó el más caro en términos reales entre los 21 agostos comprendidos entre 2006 y 2026, según el relevamiento realizado por la Fundación Mediterránea.

El retroceso de la carne vacuna no provocó una caída equivalente en el consumo total de carnes porque los hogares incrementaron proporcionalmente su elección de pollo y cerdo.