Murió Rubén Patagonia, un referente del folclore y defensor de los derechos de los pueblos originarios

El músico tenía 69 años, estaba internado en Comodoro Rivadavia. Durante su larga trayectoria trabajó con León Gieco, Ricardo Iorio, Divididos, La Renga, Víctor Heredia y Lito Vitale y muchos otros artistas populares.

Este jueves 15 de enero murió el músico de folclore mapuche Rubén Patagonia , a los 69 años. En los últimas semanas, se había revelado que el intérprete estaba internado una clínica de Comodoro Rivadavia con un estado muy delicado de salud.

Sus familiares habían pedido dadores de sangre y su comunidad respondió al instante con ayuda. Sin embargo, prefirieron no aclarar cuál era la enfermedad que padecía.

Nacido el 2 de julio de 1956 en Comodoro Rivadavia, Chubut, Rubén Chauque -su nombre real- era descendiente de tehuelches y desde 1971 construyó un camino artístico profundamente ligado a la memoria, la identidad y la esperanza de los pueblos originarios. Su canto visceral, atravesado por la fuerza de la tierra, fusionó elementos ancestrales patagónicos con instrumentos y recursos de la tecnología contemporánea, dando forma a un estilo único.

Su trayectoria discográfica comenzó en 1979 con Más Acá del Colorado y continuó con trabajos fundamentales como "Miremos al Sur", "Ay, Patagonia", "Cutral-Có" —producido por Ricardo Iorio —, "Volver a Ser Uno" —producido por León Gieco — y "Historias", editado en 2006. En paralelo, en 1984 impulsó el taller didáctico “Volver a Ser Uno”, orientado al reencuentro con las culturas originarias de la Patagonia, como los pueblos mapuche, aonikenk y selk’nam.

Patagonia también dejó una huella significativa en el cine nacional e internacional. Participó en La película del Rey (1986), de Carlos Sorín , una obra emblemática del cine argentino premiada en numerosos festivales. Además, actuó en producciones como La eterna sonrisa (Estados Unidos), junto a Daniel Day-Lewis ; De los Apeninos a los Andes (Italia), con Giuliano Gemma, Luis Brandoni y Patricio Contreras ; El navegante y los cóndores (Francia); y El Camino (2000).

El vinculo de Rubén Patagonia con el rock argentino

A lo largo de su carrera compartió escenarios y grabaciones con artistas de enorme relevancia como León Gieco, Almafuerte, Divididos, Flavio Cianciarullo, Lito Vitale, Bersuit Vergarabat y Víctor Heredia, tendiendo puentes entre el folklore, el rock y las expresiones culturales de los pueblos originarios.

Quizás el capítulo más emblemático de su relación con el rock fue su profunda amistad con Ricardo Iorio. En 1998, el líder de Almafuerte produjo el disco "Cutral-Có", un trabajo que rompió los prejuicios de la industria al fusionar la cosmovisión indígena con la crudeza del metal y el rock pesado.

Iorio, un devoto de la identidad nacional, no solo lo apadrinó, sino que le dedicó una canción titulada precisamente "Rubén Patagonia" en el álbum Del Entorno. En sus estrofas, el fallecido líder metalero describía a Rubén como un "heredero de una cultura que no muere". Juntos grabaron versiones definitivas de temas como "Amutuy Soledad" (de los hermanos Berbel). Para el público del heavy, Rubén no era un invitado: era un par.