El Tesoro compró bono al BCRA para cancelar deuda con energéticas

En este contexto, se puede decir que es el Tesoro quien se hace cargo de la deuda, no sólo con las empresas, sino también con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), por mantener los subsidios a los hogares y no fijar precios que no reflejan del todo los costos del sistema.