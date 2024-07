Empresarios de la construcción y la UOCRA reclaman al Gobierno que reactive la política de vivienda

El protesorero de la Cámara Argentina de la Construcción, Ricardo Griot, remarcó que "no hemos logrado tener una política de vivienda trascienda los gobiernos" y destacó que "es necesario una política de largo plazo y que se cumpla porque si no es todos los días empezar de nuevo con los planes y no llegamos nunca, no logramos avanzar".

"Necesitamos consensos en políticas a largo plazo y que se cumplan, sino es todos los días empezar de nuevo y estamos corriendo siempre atrás de la problemática y no se logra avanzar", agregó.

Griot dijo que el Fonadi tuvo "recortes permanentemente en distintos momentos por necesidades de macroeconomías" y esos "cambios lo están haciendo desaparecer".

La UOCRA y empresarios piden al Gobierno que instrumente políticas para construir viviendas

Desde la UOCRA, el secretario de Organización, Rubén Pronotti, planteó que "es necesario trabajar todos juntos para el bien común que es que las familias de argentinos puedan reencontrarse con sus viviendas".

Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, Damian Tabakman, pidió que "en el ámbito legislativo se pudiera abordar temas que son importantes para nosotros y que podrían ayudar que el financiamiento bancario llegue a los compradores para que puedan adquirir sus unidades desde el pozo, como la hipoteca de bien futuro y la subrogación hipotecaria".

En tanto, Alejandro Amaro, de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), informó que "desde hace tiempo venimos promulgando el lanzamiento de créditos no bancarios para pymes".

Desde la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, Gustavo Quinteros, afirmó que "es fundamental ver el crédito intermedio, porque hay que construir esas propiedades, y hoy por hoy para llevarlas adelante y a un ritmo más acelerado es importante buscar las políticas de créditos intermedios para los desarrollistas, y después les llegue a los usuarios finales a través del crédito hipotecario".