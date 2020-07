Construcción: sólo 45% de las obras, privadas y públicas, están activas

Respecto de la actividad en el sector, el relevamiento destaca que menos de la mitad (45%) de las obras está con desarrollo normal, mientras que el 18% están paralizadas y otro 19% demoradas por causas ajenas a las empresas. A pesar de todo, el estudio destaca que “en julio la proporción de obras con desarrollo normal mejoró respecto de junio”.

En junio de 2020 el 64% de las empresas no realizaron presupuestos u ofertas de obras públicas y el 60% no realizó ninguno para obras privadas. Algo más del 80% de la empresas constructoras consultadas no tuvieron ninguna adjudicación en el mes de junio de 2020.

El 25% de las empresas tuvo que suspender personal bajo convenio UOCRA. El 51% estima que las suspensiones seguirán al menos hasta agosto de 2020. En el caso del personal bajo ley 20.744, el 20% de las empresas suspendió personal.

Respecto del pago de salarios de julio, el 48% de las empresas piensa pagarlos con recursos propios y el 25% con un mix de recursos propios y la ayuda del ATP. En junio de 2020 el 49% de las empresas fueron incluidas en el programa de asistencia estatal para pagar salarios.

Al momento del estudio el 55% de las empresas había pagado el SAC completo, un 17% en parte y un 26% aún no lo había podido pagar.

El 45% de las empresas accedió a un crédito con tasa preferencial, valores casi iguales que en los meses anteriores. En lo relativo a las expectativas del sector a 3 meses vista, el 23% espera que la actividad mejore, el 31% que se mantendrá igual y el 29% cree que la actividad disminuirá. Las expectativas en el mes de junio eran casi iguales.