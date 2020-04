Empresas metalúrgicas piden mayor respaldo de los bancos

El empresario, fabricante de maquinaria agrícola oriundo de Las Parejas, Santa Fe, afirma que para las empresas “lo más importante es poder facturar”. A continuación, la charla que tuvo con Ámbito.

Periodista: De acuerdo con el último informe de ADIMRA el 60% tuvo que apelar a sus ahorros para poder pagar los sueldos de marzo.

Orlando Castellani: Las empresas hicieron un esfuerzo enorme para poder pagar salarios, dejando de lado tal vez otros compromisos. El personal que trabaja en las pymes es lo principal. En las empresas del interior convivimos con los trabajadores. Entonces a las industrias nos afecta cuando el trabajador tiene problemas

P.: ¿Se sienten acompañados por el gobierno?

O.C.: Se ha hecho un esfuerzo enorme para poder cumplir con los salarios. La situación es difícil, pero no es que no nos estén apoyando desde el Estado. Para nosotros también lo primero es la salud, aunque hay un montón de empresas metalúrgicas que no trabajan.

P.: ¿Creen que van a poder repetir esto con los salarios de mayo?

O.C: Se ha hecho un esfuerzo enorme para cubrir los salarios de marzo, pero claro no está la condición para poder seguir haciéndolo, porque no se está trabajando o se está trabajando medianamente o la mayoría ya venía con una disminución de antes

P.: ¿Creen que para poder cumplir deberían flexibilizar la cuarentena?

O.C.: Están flexibilizando algunas actividades. Hay que ver la manera de que la economía siga funcionando sin que afecte a la salud. Lo que creemos es que el Estado está haciendo todo un esfuerzo, pero los que no están a la altura de la circunstancia son los bancos privados, que en los anteriores cuatro años cobraron tasas de interés que hicieron que trabajáramos al 50%. Ahora que habían empezado a bajar la tasa y congelaron la tarifa y otras cosas que estaba haciendo el Estado, vino esta pandemia que nos dificulta mucho más.

P.: ¿Usted cree que un banco le puede prestar a una pyme en estas circunstancias cuando no sabe si esa pyme va a estar dentro de dos meses, porque no puede facturar?

O.C.: Toda vez que acá se dio que lo financiero estuvo por encima de lo productivo siempre fuimos al choque. Yo creo que ahora teníamos otro espacio, que iba a poner por delante lo productivo y yo creo que los bancos privados, no todos, no lo están haciendo.

P.: Lo que parece es que los bancos les prestan a los clientes que ya conocen.

O.C.: Eso es en toda actividad. Nosotros si les podemos vender, se lo hacemos a los clientes, y siempre tenemos un riesgo de incobrabilidad. Pero también está la necesidad de hacer negocios. Ellos, con determinados recaudos deberían hacerlo.

P.: Cree que podría hacer una rebaja de impuestos.

O.C: Deberíamos tener también, en la medida de lo posible, una postergación de vencimientos o pasarlo para adelante.

P.: ¿Cree que la cuarentena debería ser menos estricta?

O.C: Hoy el principal tema para una pyme es poder facturar. Esperemos que esta pandemia la podamos superar más temprano que tarde. Sabemos que el gobierno está trabajando mucho por el lado de la salud. Los especialistas que están asesorando al Gobierno tienen mayores conocimientos que yo.