En la UIA comienzan gira con candidatos y reclaman por impuestos

En diálogo con periodistas en la sede porteña de la UIA, el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, adelantó que a partir de marzo arrancarán los contactos con los equipos técnicos de las principales coaliciones (Juntos por el Cambio y Frente de Todos), sobre todo a través de sus fundaciones. “Lo mismo hicimos en 2015 y 2019”, afirmó, horas más tarde de haber estado en el Congreso, durante la apertura de sesiones del presidente, Alberto Fernández.

Durante los encuentros con los candidatos, la UIA presentará el “Libro Blanco”, un conjunto de propuestas económicas, y a partir de ahora le sumará el último informe sobre presión tributaria. “Somos conscientes de que no estamos en un momento de pedir reducción impositiva, hay un gasto público que también se tiene que reducir, pero eso es para discutir en otra mesa”, aseguró Abeledo, tributarista.

Si bien la aspiración de la UIA es la de una reforma tributaria, Abeledo explicó: “No creemos que sea el momento, porque se necesita tiempo, análisis, especialistas, hay que sentar al sector privado en una gran mesa. Es el momento para aplicar normas específicas para mejorar la situación, al menos en nuestro sector”, agregó. En la misma línea, Funes de Rioja aseguró: “Dicen que el empresariado argentino es cerrado, nivelame la cancha y vemos quién juega con quién, porque hoy está desnivelada completamente”.

Ante la consulta de este diario sobre cómo se aplicarían cambios impositivos con un horizonte firmado con el FMI de equilibrio fiscal, desde la UIA aseguraron que las medidas no tienen costo fiscal. “No se va a dejar de recaudar nada porque estamos hablando de la recaudación marginal que provendría de nuevas actividades, mayor inversión y formalización”, afirmó Abeledo.

Entre las propuestas, los dos “caballitos de batalla” que llevará la UIA son por un lado la simplificación tributaria, dado que detallaron que siete impuestos explican el 90% de la recaudación, y a la vez un proyecto de ley de incentivos a las inversiones industriales, con incentivos como amortización acelerada de inversiones, reducción de intereses cuando se invierte con capital propio, libre disponibilidad de crédito fiscal, que estén basadas en la incrementalidad de las inversiones. “No queremos quejarnos, sino propiciar un cambio que Argentina podría hacer”, afirmó Funes de Rioja.

El presidente de la UIA, quien a su vez encabeza la cámara de las empresas alimenticias Copal, explicó que la difusión del informe sobre carga tributaria un primero de marzo busca ser un “mensaje al Congreso”, dado que es por donde pasa cualquier reforma impositiva. Ante la consulta de Ámbito sobre la paralización del Congreso, Funes de Rioja afirmó: “La negación de la propia función que se tiene que ejercer implica un vacío muy grande, los legisladores tienen que afirmar su rol".

Presión fiscal

El estudio sobre presión fiscal fue realizado en base a un comparativo con 30 países, tanto de Latinoamérica, como de la OCDE, que representan el 86% del PBI mundial. El foco estuvo en 7 impuestos. En los nacionales, Argentina encabeza el ránking en el de ganancias de sociedades, impuestos a los débitos y créditos y el impuesto al patrimonio, mientras que está en cuarto lugar en el caso del IVA. Sobre los provinciales y municipales, Argentina encabeza, en los casos de ingresos brutos, tasas municipales e impuesto a los sellos.

Argentina está en el décimo lugar, de 30 países, pero el primero cuando suman la ponderación por evasión, usando un indicador de trabajo informal de la OIT. “Argentina se asimila a los países centroamericanos en informalidad, es un cáncer para la sociedad”, afirmó Fuentes de Rioja. Además, se mostró muy crítico con los intendentes: “La inventiva que tienen es fenomenal en cuanto a tasas, hay una hasta de publicidad interna de adentro de los locales”. Además, el abogado se mostró crítico de la economía popular: “Hay una falsa creencia de equidad tributaria, y una tolerancia a una economía popular sin papeles, con eso no se desarrolla nadie, a lo sumo se sobrevive”.

El impuesto más criticado por los empresarios fue ingresos brutos. “Ahí está la verdadera preocupación de la industria”, afirmó Abeledo. Si bien por consenso fiscal debería ser del 1,5%, aseguró que puede trepar hasta el 3,5%.

Relación con el Gobierno

Ante la consulta de este diario sobre la crítica que realiza a menudo Carlos Castagneto, titular de la AFIP, sobre que hay grandes empresas que pagan 3% del impuesto a las ganancias, contra un 35% que puede pagar un trabajador en relación de dependencia, Abeledo contestó: “Es probable, la AFIP tendrá los casos, pero nuestro sector industrial está muy formalizado, las fábricas no tienen rueditas, así que es fácil ir a verificarlo”.

Además, Abeledo reveló cuál es uno de los intercambios que tiene con el Frente de Todos en materia de impuestos: “Cuando dicen que reducir impuestos no aumenta la recaudación, y destruye el sistema social al que financia, no se a qué se refieren con reducción de impuestos, porque cuando se hizo en 2017 una reforma tributaria, enseguida se encontraron con una crisis financiera y volvieron atrás las rebajas. El avión nunca despegó, por lo que no hubo oportunidad de mostrar si esa baja generó un círculo virtuoso o no”.

Otro los grandes debates que hay entre la UIA y el Gobierno tiene que ver con la situación de la industria. “En el Gobierno siempre nos preguntan si reconocemos que estamos mejor que en 2019. No tenemos problema en decirlo, pero también hay que decir que comparado a 2011 estamos peor”, aseguró Funes de Rioja. En cantidad de empresas industriales, Coatz informó que en 2011 había 58 mil firmas, mientras que actualmente hay 51.700.