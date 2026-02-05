En medio de la polémica del INDEC, el Gobierno asegura que la pobreza bajó más de 11 puntos al 26,9%

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer un nuevo dato interanual sobre personas en situación económica vulnerable. Aseguran que la caída es por la estabilización de la economía.

Luego de la polémica generada por la intempestiva renuncia de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) , el Gobierno aseguró que la pobreza se ubicó en 26,9% durante el tercer trimestre del 2025 luego de contraerse 11,4 puntos en la medición interanual. Aseguran que es debido a la estabilización de la economía y la caída de la inflación. Mientras tanto, Nación posterga la entrada en vigencia del nuevo índice que medirá la evolución de los precios.

El dato lo divulgó este jueves el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, en base a un cálculo realizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a partir de datos obtenidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realizó el organismo estadístico.

La cartera nacional aseguró que el descenso se sustentó en "políticas económicas implementadas por el gobierno" que contribuyeron a la reducción de la inflación y la estabilización de la economía, que estuvieron acompañadas por "acciones encaradas desde este Ministerio centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país".

La incidencia de la pobreza, según afirman desde Nación, fue de 26,9% para el tercer trimestre del año pasado, lo que representa "una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales respecto del tercer trimestre de 2024, cuando alcanzó 38,3% ". Mientras que la indigencia se ubicó en 6,0%, tras caer 3,2 puntos porcentuales.

"Esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, alcanzando al 54,8%", aseguró el ministerio en un comunicado.

La medición oficial de INDEC sobre pobreza se realiza y publica de forma semestral. El último registro arrojó un 31,6% durante el primer semestre de 2025. El próximo dato se conocerá en marzo 2026, referida al segundo semestre de 2025.

lavagna

El Gobierno divulgó nuevo dato de pobreza tras la polémica salida de Marco Lavagna del INDEC

El nuevo dato estadístico se dio a conocer en el medio de la sorpresiva renuncia de Lavagna a la titularidad del INDEC, hecho que suscitó múltiples críticas al Gobierno por presiones para frenar el cambio de medición de la inflación, esquema que iba a entrar en vigencia en febrero pero que, según reconoció el ministro de Economía, Luis Caputo, se postergará "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado".

La salida de quien fuera titular del organismo de estadísticas y censo de la Nación durante los últimos seis años fue divulgada en primer lugar por voceros del organismo y luego confirmada por el propio Lavagna a través de una carta enviada al personal del INDEC, en la que agradeció por el trabajo realizado pero evitó profundizar sobre los motivos de su salida.

Quien se encargó de confirmar la causa de la renuncia fue el propio Caputo. "Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación este consolidado", explicó, hecho que aún no se concretó.

Tal como informó Ámbito, la medición en base a la ENGHo 2017/2018 está lista desde fines de 2024. Pero Lavagna decidió esperar a que pasen las elecciones de medio término para que una aceleración de precios no condicionara el escenario político. Habiendo pasado este tramo, el equipo del INDEC decidió que la medición actualizada de inflación se realizara a partir de este año.

Desde el ministerio que conduce Pettovello aseguraron que la cifra divulgada este jueves son un correlato de la decisiones tomadas por la gestión nacional que lograron “equilibrar la macroeconomía y poner un freno a la inflación", junto con la focalización de las transferencias hacia sectores más vulnerables "de manera directa y transparente, sin intermediarios", hechos que, según afirmaron, permitirá "seguir bajando la pobreza en la Argentina”.