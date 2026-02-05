Domingo Cavallo y una advertencia por el INDEC: "La intolerancia genera daños autoinfligidos" + Seguir en









El exministro cuestionó la reacción oficial frente a críticas económicas que definió como constructivas y alertó sobre riesgos para la estabilidad. La salida de Marco Lavagna del organismo estadístico vuelve a poner en debate su autonomía y el manejo del disenso técnico.

“La intolerancia hasta con las criticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar, genera daños autoinfligidos”, afirmó Cavallo.

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, lanzó una fuerte advertencia contra el manejo de las críticas económicas por parte del Gobierno y volvió a poner al INDEC en el centro de la escena. A través de un extenso post en su blog personal, el exministro de Economía cuestionó la “intolerancia” frente a observaciones técnicas que, según remarcó, tienen un claro espíritu constructivo y pueden evitar errores de alto costo político y macroeconómico.

“La intolerancia hasta con las criticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar, genera daños autoinfligidos”, afirmó Cavallo, en un mensaje que apunta a la forma en que el oficialismo responde a advertencias provenientes incluso de economistas cercanos al rumbo general de la gestión.

Lejos de considerar que esa actitud pueda ser funcional en términos estratégicos, el exfuncionario fue tajante:

“En realidad estuve tentado a titular este post argumentando que esa intolerancia puede ser una virtud política en el sentido maquiavélico (que es lo que parecen creer algunos estrategas políticos del gobierno) pero ciertamente no una virtud en el sentido moral. No titulé así este post porque luego de reflexionar, concluí que la intolerancia a las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar no es virtuosa en ningún sentido, ni política ni moralmente.”

Cavallo tomó como caso testigo las recientes declaraciones del economista Joaquín Cottani, que generaron ruido en el oficialismo tras advertir sobre riesgos financieros y de estabilidad. “Lo que ha ocurrido en las últimos días con las opiniones vertidas por Joaquin Cottani, me consta que con total buena fe y espíritu de crítica constructiva lo ejemplifica”, sostuvo.

Según explicó, esas advertencias no sólo no fueron destructivas, sino que apuntaron a prevenir escenarios de tensión similares a los registrados antes de las elecciones del año pasado. “Ustedes podrán juzgar si la crítica de Joaquin es destructiva o constructiva. En mi opinión no podría ser más constructiva porque advierte sobre un riesgo que puede poner en peligro el clima de estabilidad y reeditar un episodio como el que antes de la elección del año pasado, que de no haber sido por la oportuna intervención del gobierno de Trump, podría haber comprometido los resultados electorales favorables al gobierno.” Las declaraciones se producen en un contexto sensible para el INDEC, tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo. Su alejamiento reavivó interrogantes sobre la autonomía técnica del instituto y el vínculo entre la política económica y la producción de estadísticas oficiales, un tema históricamente delicado en la Argentina. En ese marco, Cavallo también cuestionó el relato oficial sobre la historia económica reciente y el uso político de ciertos slogans. “Sugiero verlo porque desmiente el tan repetido slogan de que asistimos a 100 años de intervencionismo proteccionista e irresponsabilidad fiscal y que nunca se intentaron las reformas que ahora pregora el gobierno. Milei lo tenía claro antes de ser elegido, no me parece conveniente como estrategia electoral que lo siga repitiendo, porque quienes conocen en detalle nuestra historia económica, saben que no es verdad.” La advertencia del exministro suma presión en un escenario donde la credibilidad del INDEC, la tolerancia al disenso técnico y la estabilidad económica vuelven a quedar estrechamente vinculadas.