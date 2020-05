Expedia carga contra Google por la venta de viajes online

“Hemos utilizado Google como nuestra palanca principal para saber si podríamos crecer a un cierto ritmo o no, pero no hemos sido excelentes en la comercialización, no hemos sido excelentes para entender al cliente. Nunca tuvimos datos en todas nuestras marcas para comprender si un cliente había estado en otra de nuestras marcas y se había cambiado a una diferente. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo que hacer”, alertó.

Peter Kern alertó que su rival está haciendo las cosas mejor que las propias compañías del sector: “Hoy vemos un mayor interés en la industria de vender viajes online por parte de buscadores como Google, algo que queda evidenciado por las continuas mejoras de sus productos, incluida la nueva planificación de viajes, funciones para los usuarios y la integración de sus diversos productos de viaje en la oferta de Google Travel, así como priorizar aún más sus propios productos en los resultados de búsqueda”.

Tanto Expedia como Booking optaron por reducir un 80% sus inversiones millonarias para promoción a través de Google. Esta decisión apunta a dos objetivos. Por un lado, no seguir fortaleciendo al buscador hegemónico. Y por el otro, generar economía de recursos frente a la fuerte caída de ingresos que les provoca la pandemia del coronavirus.