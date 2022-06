¿Adónde llegará la Fed?: Powell busca la rendición incondicional de la inflación (aunque hasta ahora solo consiguió un mercado bear)

Política monetaria

¿Hasta dónde avanzará la política monetaria? Las proyecciones de la entidad, conocidas el miércoles, juzgan apropiada una tasa de fed funds de 3,4% a diciembre (el doble de la actual) y de 3,8% a fin de 2023. Los futuros montan una rampa más veloz y pronunciada. 2022 no sorprendería inclusive si cerrase en 4%. ¿Y qué decir de una recesión? El 60% de los CEO cree que es el destino el año próximo. La Fed, en cambio, no la contempla (sí un planeo suave de la actividad con aumento de la desocupación). Los indicadores que anticipan el ciclo, reacios a la hipótesis hasta un par de semanas, se escoran peligrosamente. La canasta líder que publica The Conference Board cayó en abril y de nuevo en mayo. La primera vez no fue óbice para sostener un pronóstico de crecimiento de 2,3% en el año. Con la reiteración desapareció esa muestra de fe. La tercera presumiblemente sería la vencida. A la par, la curva del Tesoro ya se invirtió entre 3 y 10 años y bastarían 5 pbs para encumbrar a la tasa de 2. Y el mercado bear es una luz roja. Quizás la Fed no deba trepar mucho más para sumar daño colateral -la recesión de 2023- pero aun así la inflación podría no rendirse a sus pies. ¿Y cómo podría evitarse un tracto tan corrosivo cuando las expectativas de inflación a mediano plazo exhiben caídas significativas? El shock negativo de oferta que causaron la guerra en Ucrania y las sanciones debería atacarse con medidas de oferta y no con política monetaria (que ya destruye demanda a mansalva). No se precisa un put de la Fed sino un call de la Administración Biden (esencialmente, de energía) que sirva como puente en la transición. Menos tasa y más shale daría una solución mejor, pero es aún una quimera.