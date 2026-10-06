Feriado del 12 de octubre: cuánto cuesta hospedarse el finde largo en Mar del Plata

La ciudad se prepara para recibir turistas durante el fin de semana largo. Cuánto cuesta alojarse y cuáles son las zonas más buscadas.

Mar del Plata se prepara para el fin de semana largo del 12 de octubre con mayor demanda turística y opciones de alojamiento para distintos presupuestos.

Mar del Plata se posiciona nuevamente entre los destinos más elegidos para el próximo fin de semana largo, que se extenderá del sábado 10 al lunes 12 de octubre . Las búsquedas de alojamiento para esas fechas crecieron 40,9% respecto del mismo período de 2025.

A pocos días del feriado, todavía hay disponibilidad en distintos tipos de establecimientos, aunque los precios varían según la categoría del alojamiento, la ubicación y los servicios incluidos. Los departamentos del centro, macrocentro y la zona costera aparecen entre las opciones más buscadas.

Los valores de los alquileres temporarios para este fin de semana largo se ubican aproximadamente 20% por debajo de los precios de temporada de verano . La diferencia permite encontrar alternativas para una escapada sin afrontar todavía las tarifas de los meses de mayor demanda.

Los departamentos son una de las opciones más consultadas, especialmente en el centro, el macrocentro y la zona de la costa . El precio final depende de la cantidad de personas, las noches contratadas, la ubicación y las comodidades de cada propiedad.

En el segmento premium, la oferta incluye unidades con quincho, gimnasio y pileta , servicios que pueden resultar atractivos durante la primavera. La disponibilidad, de todos modos, puede modificarse rápidamente a medida que se acerca el feriado.

Cuánto salen los hoteles de 4 y 5 estrellas

Para quienes buscan una estadía de mayor categoría, los hoteles de 4 y 5 estrellas presentan valores superiores. En la zona de Las Toscas, algunas propuestas parten desde aproximadamente $530.000, mientras que en el área de Plaza Colón los precios llegan a unos $630.000 por tres noches.

Estos valores corresponden a referencias relevadas para el feriado y pueden cambiar según la disponibilidad, el tipo de habitación y los servicios incluidos. También existen alternativas en hoteles de categorías inferiores y departamentos temporarios.

Otra referencia para calcular el presupuesto es un relevamiento realizado sobre distintas plataformas de viajes: un paquete a Mar del Plata con estadía, desayuno y vuelo parte de unos $571.764 por persona, mientras que una opción de tres noches alcanza aproximadamente los $611.553.

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Mar del Plata, entre los destinos más buscados para el feriado

El interés por viajar a Mar del Plata aumentó durante las últimas semanas. La ciudad se ubicó entre los tres destinos más buscados del país para el fin de semana del 10 al 12 de octubre, detrás de Buenos Aires y Córdoba.

Dentro de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata lideró las búsquedas, por encima de destinos como Tandil, Mar de las Pampas y Pinamar. El crecimiento interanual de las consultas también superó al registrado en otros puntos de la costa bonaerense.

La mayoría de quienes planean viajar lo hará en pareja: las búsquedas para dos personas representan 56,1% del total. Otro 35,9% corresponde a familias o grupos de amigos, mientras que el 8% restante pertenece a viajeros que buscan hacerlo solos.