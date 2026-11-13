VS Tech en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: avanzan las series verticales, un negocio que ya mueve u$s11.000 millones en el mundo

La sección de Ventana Sur debuta en Mar del Plata. Un espacio dedicado a las nuevas tecnologías, formatos y modelos de producción y distribución.

Enviada especial a Mar del Plata - Aunque el sector audiovisual se declaró en crisis, la misma industria entendió que ahora las miradas y los bolsillos están puestos en las series verticales. En la edición 41° del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tiene lugar VS Tech , un espacio que justamente tiene como fin exhibir los nuevos formatos y modelos de producción. Por primera vez, esta sección de Ventana Sur -mercado de cine y audiovisual de América Latina- llega a este encuentro marplatense para demostrar que puede convivir con el séptimo arte.

Según la consultora Omdia, los ingresos globales de la ficción vertical llegaron a los US$ 11.000 millones en 2025 , con una proyección de crecimiento anual de más del 6% hasta 2028. Estas microhistorias se pueden ver a través de las redes sociales, pero también se crearon espacios abocados completamente a este universo. En Argentina existe una plataforma llamada Shorta , creada por Armando Bo, Tomás Escobar y Ariel Arrieta, que fue creada para producir estas series y distribuirlas.

“Estos formatos suman proyectos a lo audiovisual y nos traen puestos de trabajo. No reemplaza en nada a lo horizontal ni mucho menos al cine”, remarcó la actriz Gimena Accardi en diálogo con Ámbito, quien presentó la segunda temporada de “Tilf”, serie vertical que dirige junto a Agustina Navarro y protagoniza con el artista Seven Kayne . Una de las primeras propuestas de Shorta en el país que supo cautivar rápidamente al público.

La plataforma apuesta por continuar expandiendo universos, pero también por contar nuevas historias. Así es el caso de “Vintage”, dirigida por la actriz Charo López y Julián González Díaz conocido como Orco Videos . Se divide en 29 episodios, cada uno con una duración desde 40 segundos a 3 minutos. “Lo importante es tener la posibilidad de hacer cosas a como dé lugar, si ahora lo accesible es hacer verticales, haremos verticales”, sostuvo Charo López.

“El mayor desafío no fue el formato, sino el tiempo”, afirmó el director Orco Video sobre la difícil tarea de contar una historia en una corta duración. Charo López agregó que también estamos ante otro lenguaje audiovisual: “Tiene que haber un gancho, tiene que generarse un clima”. No se trata únicamente de la cantidad de tiempo, sino de cómo además sacarle provecho al mismo.

No hay que pasar por alto que la serie vertical se enfrenta a un espectador sobre estimulado que se va a encontrar con un episodio mientras desliza por incontable vez la pantalla de su teléfono. Ahí hay otro desafío: retener la atención del usuario.

“La falta de solemnidad que tiene lo vertical, fue lo que nos permitió jugar”, explicó Charo López. Es cierto que este formato es más descontracturado y no cuenta con las formalidades del cine, pero esto no significa que el contenido sea burdo o carezca de sentido. Incluso la serie que dirigió la actriz se presenta como una historia bizarra, pero con un trasfondo espiritual e incluso político.

Charo López, Orco Videos y Camila Peralta presentaron "Vintage" que llega en 2027 a Shorta.

Y tampoco todo se reduce en la trama, sino que también hay una apuesta estética. “Es un formato nuevo, disruptivo. Visualmente lo tratamos como si fuera la mejor película posible. Esa es nuestra búsqueda”, explicó Esteban Menis, director creativo de Shorta.

Además, otra preocupación por parte de la plataforma es la calidad actoral. Los mismos protagonistas vienen del mundo del cine: están desde Marcela Kloosterboer y Ana Pauls en “La escena prohibida” hasta Julieta Nahir Calvo y Vico Dalessandro en “Nuestra Peor Versión”. “Logramos con mucho trabajo y diálogo traer actores y actrices increíbles a estos verticales. Al principio fue un desafío, pero con el paso del tiempo fuimos mostrando qué podíamos hacer”, agregó el director creativo de Shorta.

Un cruce inesperado: las series verticales en el Festival de Cine de Mar del Plata

En el marco de Ventana Sur Tech, hubo desde charlas con referentes de la industria hasta la presentación de nuevas series verticales. Lo más curioso fue que las mismas fueron exhibidas en las pantallas horizontales del festival. Una metáfora de cómo estos formatos pueden convivir entre sí.

Vs Tech propuso desde charlas con referentes hasta proyecciones de series verticales.

“Es la primera vez que las series verticales tienen un lugar tan preponderante en un festival”, remarcó Esteban Menis. Nuevos tiempos para el sector audiovisual, pero también para los encuentros cinematográficos. Este viernes finaliza este espacio de exhibición que propone abrir conversaciones y cabezas.