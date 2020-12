Economistas sostienen que no se debe demorar acuerdo con el FMI

Spotorno manifestó su preocupación por una posible demora en el acuerdo y por la falta de lo que denominó un “programa sustentable” del Gobierno para atacar los problemas de la economía. Según declaraciones recientes del ministro Guzmán, el acuerdo con FMI estaría recién para marzo o abril.

“Si se demora mucho el acuerdo y seguimos sin un programa económico sustentable, no hay muchas reservas y es un peligro si el dólar se comienza a mover de nuevo”, indicó el economista. Spotorno comentó que el Gobierno logró imponer una cierta calma al mercado de cambio merced a “ingeniería financiera bastante lógica”, pero que no está en condiciones de decir “que no hay problemas”.

De acuerdo con su razonamiento, demorar un entendimiento con el organismo financiero internacional tiene dos riesgos. “Uno es correr el peligro de que un día el dólar empiece a subir y no pueda frenarlo. Argentina tiene muchas posibilidades de que surjan problemas inesperados. Después puede ocurrir lo mismo que lo que pasó con la negociación de la deuda privada, que se negocie tanto que después no se vean los beneficios”, detalló.

Por su lado, Pertierra hizo hincapié en la necesidad de llegar a mayo de 2021 habiendo ya cerrado un programa con el organismo que conduce Kristalina Georgieva. En mayo próximo Argentina deberá atender un vencimiento con el Club de París por u$s2.400 millones.

“En términos de plazo de negociación, lo único que vemos como prioritario, porque condiciona el tiempo, es el pago con el Club de París, que es en mayo del año que viene”, explicó el economista del CESO. De no llegar a cerrar un programa con el FMI, entonces habría que pagar en efectivo ese vencimiento o entrar en default con el grupo de gobiernos europeos que le han prestado plata al país en el pasado. El vencimiento de mayo de 2021 es producto de la negociación que había hecho Axel Kicillof cuando fue ministro de Economía. Pero Pertierra aclaró que “en términos de confianza, la situación de Argentina no cambiaría en función de que hubiera un acuerdo con el Fondo durante diciembre”. “Ese efecto positivo de mejoras de expectativas, que alguna parte del Gobierno deja deslizar en función de que haya un acuerdo, no es muy grande. Puede durar muy poco. Por eso yo no apuraría tanto por esa razón, sino por el Club de París”, señaló.

Para los economistas, en tanto, también existe la percepción de que la distancia que hay entre la propuesta de Guzmán y lo que pretenden los funcionarios del organismo es amplia todavía. Etchebarne aseguró que si el ministro de Economía plantea un horizonte de marzo o abril, “es porque no está cerca el acuerdo”, por lo que consideró que “está abriendo el paraguas para que la gente no tenga una decepción si no sale rápido” y estimó que no va a estar antes de marzo o abril del año próximo. Al explicar las razones por la demora, Etchebarne dijo que “tienen serias inconsistencias entre lo que dice el Presupuesto, lo que dice el FMI y las declaraciones de Guzmán”. “El FMI dice que no habría que emitir más del 1,5% del PBI, pero el déficit que está proyectado en el Presupuesto 2021 del 4,5% en el primario más los intereses es un 6% del PBI y la pregunta que surge es de dónde va a salir la diferencia”.