El FMI crea un grupo de expertos para que lo asesore ante la pandemia

"Incluso antes de la propagación de Covid-19 y las dramáticas perturbaciones sanitarias, económicas y financieras que trajo, los miembros del FMI se enfrentaron a un mundo en rápida evolución y cuestiones políticas complejas", dijo Georgieva en un comunicado.

Según la titular del FMI, "para servir bien a nuestros miembros en este contexto, necesitamos aportes y experiencia de primer nivel de la más amplia gama de fuentes, dentro y fuera del Fondo".

"Con este fin, me enorgullece que un grupo excepcional y diverso de personas eminentes con experiencia en políticas, mercado y sector privado de alto nivel haya aceptado formar parte de mi Grupo Asesor Externo; hoy tuvimos una discusión dinámica para obtener sus ideas y recibir reacciones informales a nuestras ideas y enfoques ", agregó.

El equipo asesor estará integrado por Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministra de Finanzas de Nigeria; Tharman Shanmugaratnam, presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur; Kristin Forbes, profesora del MIT; Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia; Mark Malloch Brown, ex subsecretario general de la ONU; y Feike Sijbesima, presidente honorario de DSM.

También fueron convocados Raghuram Rajan, profesor de la Universidad de Chicago; Ana Botín, presidenta ejecutiva del Grupo Santander; Carmen Reinhart, profesora de Universidad de Harvard; Mohamed A. El-Erian, asesor económico principal de Allianz; Scott Minerd, director de inversiones de Guggenheim Investments y Nyaradzayi Gumbonzvanda, presidenta de ActionAid.

El grupo se reunirá varias veces al año con Georgieva, los directores generales adjuntos y un subconjunto de directores del departamento del FMI.