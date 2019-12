El FMI dice que el programa con Argentina está en un estado de "wait and see"

Respecto a la deuda con el organismo, el funcionario dijo que “es demasiado temprano para hablar de detalles sobre deuda “al tiempo que insistió varias veces en señalar que el organismo esperará a conocer “los planes y objetivos del nuevo gobierno”.

Reconoció que la “Argentina está enfrentando una situación difícil y que la recesión ha tenido un impacto social importante”, y, en este sentido, manifestó el compromiso del organismo multilateral en apoyar las políticas necesarias para ayudar a “los sectores más vulnerables de la sociedad”. Palabras que también fueron dichas en su momento por la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Respecto al programa stand by acordado por el gobierno de Macri, Rice señalo que “el estado del programa (con el FMI) continua pero está claro que las discusiones sobre cómo puede adaptarse o cambiarse en el futuro será parte de las conversaciones que tendremos con el gobierno argentina en función de sus objetivos y deseos. Estamos en una etapa caracterizada como 'wait and see' esperando para ver cuál son los planes y objetivos del gobierno son y después se verá cuáles son los pasos siguientes: si son modificaciones u otros ajustes al programa”.

Sostuvo que el enfoque del Fondo respecto al futuro de Argentina es ver “cómo podemos ayudar, si así lo desean las autoridades”.

No descartó que el programa vigente con el FMI pueda “adaptarse o cambiarse” pero siempre lo dejó sujeto a los “deseos y objetivos” del gobierno de Alberto Fernandez.

En función del plan que presente la Argentina el organismo “decidirá los próximos pasos para modificar o ajustar el plan vigente”, remarco Rice.

Rice siempre fue muy cauteloso con sus respuesta y la explicación puede ser como el expreso: “las discusiones que tuvimos con las autoridades argentinas, las tuvimos antes de que asumieran y tenemos que respetar que recién están asumiendo”. Explico que en la conferencia que brindó ayer Guzmán se pudieron conocer “los lineamientos” del plan pero que es necesario dar “más tiempo para ver más detalles de las políticas”.

En todo momento, Rice admitió que “la Argentina enfrenta muchas dificultades” y en una suerte de defensa por lo hecho hasta ahora dijo que siempre se tuvo la voluntad “de ayudar a Argentina lo mejor que podemos y que vamos a continuar ayudar al país lo mejor que podamos si así lo requieren las autoridades”

Rice descartó que el Directorio, por el momento, tenga intenciones de reunirse para tratar la situación de Argentina.