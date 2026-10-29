Marcelo Orrego, gobernador de San Juan: "Hoy no son tiempos para PASO"

El mandatario cuyano dialogó con Ámbito en el marco de la Ronda de Negocios RIGI, desarrollada en Rosario. Ratifico su apoyo a la suspensión de las primarias y destacó el rol de la minería en el futuro del país.

El gobernador de San Juan apoya la suspensión de las PASO por considerarlas un gasto innecesario.

Enviado especial - El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , se refirió este jueves a la iniciativa del Gobierno nacional para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y ratificó su apoyo al proyecto. "Hoy no son tiempos para PASO" , comentó el mandatario.

En una entrevista mano a mano con Ámbito en el marco la Ronda de Negocios RIGI, realizada en la ciudad de Rosario, Orrego destacó que el encuentro sirvió para conectar a empresas, provincias e inversores con proveedores y puso en valor la presencia del Gobierno nacional.

El líder cuyano opinó sobre el año electoral que se avecina y sostuvo: "Estoy convencido de que los tiempos, primero, y la gente son los que ponen la agenda. La suspensión de las PASO en estos tiempos debería ser una realidad . Si están o no los votos, es una pregunta para el ámbito del Congreso o para el jefe de Gabinete, que lleva el conteo".

"Yo fui uno de los primeros que se expidieron y estoy convencido de que hoy no son tiempos para PASO , para gastos extraordinarios. Que cada partido o frente pueda dirimir su interna y que vayamos una sola vez a votar en términos de los que es una elección nacional", añadió.

Más allá de su pronunciamiento, el exdiputado no cuenta con alfiles propios en el Senado por lo que no gravitará en ese debate, aunque sí podría incidir en la discusión en la Cámara baja, donde cuenta con dos bancas: Carlos Quiroga y Nancy Picón Martínez

Por estas horas, el Gobierno sigue intentando sumar voluntades legislativas ante la reticencia de algunos aliados y dialoguistas. Por el contrario, el peronismo busca cerra filas en torno al rechazo del texto.

Marcelo Orrego y Diego Santilli.

Por otra parte, Marcelo Orrego dijo que la agenda que tiene que ver con el RIGI es "muy importante y relevante" y recordó que la génesis de la jornada tuvo lugar el año pasado, en la Mesa Minera Nacional desarrollada en territorio sanjuanino.

"Ahora se sumaron, también, otros proveedores y empresas que tienen que ver con la industria del petróleo y el gas. Entre ambas partes conforman un gran porcentaje de los RIGI presentados en Argentina", señaló.

Asimismo, comentó que la Ronda de Negocios RIGI es "un espacio muy interesante para vincularnos empresas, estado nacional y provincial con los proveedores, para seguir trabajando en la comunicación, que es fundamental, y el desarrollo que tiene cada uno de los proyectos".

Y sumó: "Son espacios que ordenan y contribuyen a un futuro promisorio para los tiempos y desafíos".

En otro pasaje de la entrevista, Orrego destacó la presencia de Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. "Me parece muy bien que haya venido el Gobierno. En una industria como la minera, del petróleo y el gas, que haya una mirada muy objetiva clara y de dar un mensaje hacia afuera, hacia los que quieren invertir, es fundamental", consideró.

Dijo, también, "que está bien que eso ocurra tanto en Argentina o como cuando nos tocó ir afuera con la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, donde también fueron parte el Gobierno nacional y las provincias".

Por último, el mandatario de San Juan señaló que cada gobierno provincial tiene competencia en sus territorios y la mirada de los gobernadores es muy importante. "La minería es un motor más que importante para el futuro de la argentina", concluyó.

Además de Orrego y del anfitrión Pullaro, en la jornada estuvieron los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Juan Pablo Valdés (Corrientes) Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), además de representantes de otras provincias.