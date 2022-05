El economista Roberto Cachanosky advierte que el gobierno está frente a una "bomba de tiempo"

"No van a bajar el gasto público. Van a seguir subiéndolo, van a hacer un desastre y ese desastre se va a traducir a una inflación que, te diría, la veo muy probable que llegue a los tres dígitos este año", completó Cachanosky.

En cuanto al desempeño del BCRA, dijo que "el total de deuda que tiene el Banco Central con los bancos por LELIQ, son 5,7 billones de pesos, lo que genera un déficit fiscal de 3 puntos del producto bruto".

En cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aseguró que "el ajuste de 3 puntos" provocará una "bomba de tiempo fenomenal". "Si se empieza a mover el tipo de cambio y la gente va a los bancos a retirar los pesos, los bancos le van a decir al Central 'dame los pesos que tengo que pagar', pero, ¿de dónde saca los pesos?", inició la explicación de la sombría advertencia

"Entonces tiene que volver a emitir y eso hace que estalle la inflación porque la cantidad de LELIQ que hay circulando supera a los pesos que hay circulando, de manera que esto va a terminar indefectiblemente mal", continuó.

Cachanosky tsmbién dijo que "dado a la dinámica actual, el dólar puede no tener techo". "Yo no te puedo decir cuál es el número, pero lo que te diría es que, dada a la dinámica actual, el dólar puede no tener techo como tipo de cambio. Además, si vos querés hacer una dolarización como algunos están proponiendo, el salario sería de u$s20, de acuerdo a las Reservas que tiene el Banco Central", concluyó.

Dólar hoy

Esta jornada, el Banco Central (BCRA) compró con u$s5 millones al mercado pese a la fuerte demanda, después de haber vendido u$s100 millones en las dos ruedas anteriores. De esta manera redujo su saldo positivo a u$s540 millones, pero sigue siendo el mejor registro del año en curso.

En este contexto, el dólar hoy -sin los impuestos- ascendió 41 centavos este viernes 13 de mayo, a $123,11 para la venta mientras que el dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible de ganancias- avanzó 67 centavos a $203,10 en promedio.

El blue, en tanto, registró su segundo retroceso consecutivo este viernes 13 de mayo, y cerró casi en el mismo nivel que el solidario. Así, la brecha con el dólar oficial mayorista culminó en 73,3%.