Huawei busca acortar la brecha de género en tecnología en el país

La charla también contó con la participación de la Embajadora de Huawei para la Promoción y la Inclusión Digital. Se trata de Zaida Caiguara Ramirez, estudiante de La Quiaca de 26 años, finalista de Semillas para el Futuro 2020, otro de los programas educativos de la empresa. “En mi caso, me inicié en Semillas para el Futuro y no solo me trajo aparejado un crecimiento como profesional, por las capacitaciones que nos brindó la empresa; también crecí como persona, logré romper con ciertas cosas preestablecidas y animarme por ejemplo a grabar mi video de presentación no sólo en inglés sino también quechua”, contó Caiguara Ramirez a Ámbito.

El impacto de ese video fue tal que logró visibilidad en Inglaterra, Estados Unidos, México y muchos otros países, ya que justamente Zaida es descendiente de pueblos originarios y forma parte de la Comunidad Kolla de La Quiaca Vieja, herencia de su abuela, quien vive en esa ciudad jujeña y que busca transmitir las costumbres de generación en generación. En este marco también es una apasionada del acceso a las tecnologías y en la democratización del acceso a internet.

En este contexto, la joven fue designada como Embajadora de Huawei para la promoción y la Inclusión Digital por su profundo interés en promover la igualdad y su vocación por derribar dificultades dando visibilidad a su historia de superación para que sea una fuente de inspiración para otras mujeres, bandera que lleva con mucho orgullo.

“Es un gran honor haber participado de esta primera etapa del programa “Igual ICT” y lo que se viene en 2021 será todavía más importante en materia de capacitación y con la certificación internacional de una empresa líder en telecomunicaciones como lo es Huawei. Buscamos consolidar una red de contención para las mujeres en el ámbito de la tecnología, donde antes no estábamos muy representadas y eso afortunadamente está cambiando”, detalló Zaida.

Justamente, uno de los puntos clave del programa es visibilizar a las mujeres líderes del presente para que empoderen a otras jóvenes y, al mismo tiempo, promover el desarrollo actual de las jóvenes líderes del futuro.

Al respecto Zaida contó: “No tengo duda que la iniciativa que estamos tomando con Huawei es un ejemplo a seguir para varias empresas, porque soy testigo del cambio y de la riqueza que tiene este tipo de programas en los jóvenes y ahora particularmente en las mujeres. En mi caso adquirí un sinfín de conocimientos que a su vez se los puedo brindar a las personas de mi círculo, es una experiencia transformadora para mi y para todo mi entorno. Mi recomendación para las mujeres jóvenes es que se sumen a este tipo de iniciativas tan enriquecedoras y que sean parte del cambio en el sector de la tecnología. Mi misión personal con el apoyo de Huawei es contribuir en achicar la brecha de género en el sector TIC”.

“Igual ICT” comprende, además, una agenda de género amplia y de largo plazo que la compañía llevará adelante a través de diferentes actividades y articulaciones con múltiples sectores de la sociedad: Gobierno, organizaciones del tercer sector, otras empresas del rubro, organismos internacionales y cámaras, entre otros actores.

Para 2021, Huawei promete continuar profundizando su trabajo en un ámbito en el que todavía hay mucho por hacer ya que, en la Argentina, solo 3 de cada 10 estudiantes de carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (CTIM) que se registran en universidades públicas y privadas son mujeres, pero los primeros pasos se están dando, gracias al pleno compromiso de la compañía líder en telecomunicaciones.