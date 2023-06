Importaciones: 15 cámaras empresarias piden reunión urgente por SIRAS y fletes

Informalmente, algunos empresarios hablan del “club del 365”, en referencia a que indican que la mayoría de las SIRA en el caso de los bienes de capital están saliendo con plazos de acceso a divisas de acá a mayo de 2024. Inclusive, contaron que esto ocurre en los casos en los que la norma del Banco Central prevé rubros con plazos más cortos. En una empresa automotriz contaron que les salió el plazo a 365 días, pero les dijeron que “fue un error” y lo iban a corregir.

En el fondo, la mayor preocupación, además de los fletes, los plazos a 365 días y no saber a qué tipo de cambio van a tener que pagar esa importación en tan largo plazo, pasa por no saber si vas a caer en un impago con el proveedor porque no se va a cumplir el plazo estipulado.

“No hay ninguna norma que lo diga, pero las empresas sabemos que si determinado rubro es un plazo, por el tamaño de la empresa es otro, y esos criterios no escritos se venían reemplazando. Pero en los últimos días hubo empresas que tenían que acceder a las divisas según establecía el calendario de pagos y se les alteraron repentinamente los plazos estipulados, por lo que hay temor de caer en impago con proveedores y posterior parálisis de la producción”, detalló uno de los expertos en comercio exterior de una importante gremial empresaria, que prefirió no ser mencionado.

Entre las cámaras empresarias circulan datos de aprobaciones de SIRA que se hacen en forma privada. El archivo que se difundió se titula “fin de semana XL con escasas aprobaciones”, en referencia al último fin de semana largo. Las actividades con mayor aprobación fueron comercio y manufacturas. El documento que difunden por Whatsapp asegura que cayeron también los niveles de aprobaciones con yuanes.

Además, desde el estudio de abogados que más metió amparos contra el anterior sistema de importaciones (SIMI) revelaron que esta herramienta que utilizaban las empresas ya no la pueden usar. “No hay ninguna medida cautelar contra el SIRA, varios lo intentamos, pero ninguna tuvo resolución, no viene saliendo un solo pronunciamiento de los 12 juzgados contenciosos administrativos”, reveló un abogado que prefirió no ser mencionado. “Estamos en situación de emergencia económica y dudo que el poder judicial asuma una posición que pueda poner al Estado en peligro como institución”, agregó.

Otras de las entidades presentes en el encuentro del miércoles fueron la Asociación de Agentes de Cargas Internacional (AAACI), la Asociación de Importadores y Exportadores (AIERA), la Cámara de Depósitos Fiscales (CADEFIP), la Cámara de Comercio e Industria (CACIPRA), el Centro de Agentes de Transporte Aduanero (Catara), el Centro de Navegación, la Federación de Cámaras de Comercio Exterior (Fecacera), la Asociación de empresarios de transporte de cargas (PAETAC) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

El objetivo es lograr de urgencia una reunión con el llamado Comité de Seguimiento y Evaluación del SIRA, donde en la práctica se sientan el titular de Aduana, Guillermo Michel; Germán Cervantes, mano derecha de Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio; y Sergio Woyecheszen, vicepresidente del Banco Central. Las gremiales empresarias volverán a juntarse el martes que viene para "continuar planificando acciones conjuntas".