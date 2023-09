Inflación: la city prevé fuerte arrastre en septiembre y crece la cobertura en activos

P21 - Supermercado (RE_opt.jpeg Precios. La canasta de alimentos evidenció fuertes variaciones. Hoy los precios de los alimentos se actualizan cada vez más seguido, por semana e incluso días, tanto en supermercados como en almacenes.

"La inflación es un flagelo enorme que destruye la confianza y la posibilidad de crecer de todos y de toda actividad económica, no se soluciona con bonos o con cambios impositivos, que son medidas paliativas", manifestó.

"Algo falló. La pregunta es si falló la política económica, porque probamos casi de todo en estos años, o falló también la comunicación y no somos capaces de convencernos. Si no te convencés en economía que algo va a pasar, no pasa y entonces falla", dijo en declaraciones radiales Gabriel Llorens Rocha, especialista en comunicación corporativa.

"Como la realidad Argentina está en pleno proceso electoral y la seca que aún no terminó, en muchas regiones del país produce un movimiento de precios como si estuviéramos en un tobogán", dijo ROSGAN -Mercado Ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario.

"Un mercado de competencia perfecta como el de ganados y carnes está influenciado por factores exógenos que generan movimientos alcistas y posteriores caídas, aunque los precios queden en un escalón superior", señaló.

Nuevos anuncios: la pregunta por el costo fiscal

"Estamos asistiendo a una campaña electoral muy irresponsable en términos de promesas o de anuncios", afirmó Jorge Vasconcelos, economista de IERAL Fundación Mediterránea.

"La campaña está metiendo mucha irresponsabilidad, mucho cortoplacismo y el riesgo de decepción de la población cuando vea que el plan platita (beneficios anunciados por el oficialismo) dura tres semanas o la dolarización no se pueda hacer, o que ni siquiera a las apuradas signifique sueldos en dólares", afirmó.

"Las medidas del gobierno para recomponer ingresos difundidas esta semana aumentan el costo fiscal del plan "platita" por encima del 1% del PBI, compatible con un déficit primario por encima del 3% del PBI en este año", estimó Delphos Investment.

"El total de todo este paquete de medidas naturalmente tiene un costo fiscal negativo para el gobierno nacional. Estaremos monitoreando de cerca para ver cómo harán las autoridades para cubrir esos nuevos gastos de acá a fin de año dada la debilidad en las cuestiones fiscales y en la tasa de inflación. Por supuesto que es delicado", dijo en declaraciones radiales el economista Julián Folgar.

"Con las últimas medidas del Gobierno se proyecta un déficit primario en torno al 3%, muy lejos de la meta del 1,9% estipulado en el acuerdo con el FMI. Así, el año cerrará con el acuerdo virtualmente caído", dijo Roberto Gerreto, economista de Fundcorp.

"Todo ha quedado supeditado al resultado del proceso eleccionario en curso", resumió VatNet Financial Research.