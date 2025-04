Javier Timerman, sobre la flexibilización del cepo cambiario: "No se puede medir por lo que pase en un día"

fmi logo El Gobierno acordó la salida del cepo luego de un nuevo acuerdo con el FMI. Depositphotos

Los cuestionamientos al Gobierno

Al referirse a las reacciones del oficialismo tras el inicio de esta nueva etapa, el economista rechazó el tono triunfalista adoptado por el equipo económico y el propio presidente. “Festejar algo que no sabemos cómo va a terminar, no me parece”, afirmó, y añadió: “En ese lugar, no celebraría nada si fuese funcionario”.