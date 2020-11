Stiglitz: "Es la pandemia la causa de la debilidad económica y no las medidas restrictivas"

Joseph Stiglitz se refirió a las “falsas narrativas” y defendió las medidas de aislamiento al señalar que “es la pandemia la causa de la debilidad económica y no las medidas restrictivas” en lo que se interpretó como un aval a la extensa cuarentena dispuesta por el gobierno argentino. “Lo que causó una economía pobre es la pandemia y hasta que la pandemia no cese, no se acaba, esa es la realidad”, aseveró Stiglitz. Defendió el rol del Estado, el control en el movimiento de los capitales y sostuvo que habría que desalentar el endeudamiento de las empresas en monedas duras. También, sugirió que sería bueno que los países desarrollados “donen o presten” sus Derechos Especiales de Giro retenidos en el FMI para ayudar a la recuperación económica que afirmó, en esta oportunidad no vendrá de la mano de China como sí ocurrió después de la crisis financiera del 2009.