Jubilaciones: cambio en el proyecto de ley garantizaría fuerte ahorro fiscal

Para los especialistas consultados, la clave está en el punto de inicio. Desde abril, los jubilados ya no podrían aspirar a cobrar jubilaciones por encima de la inflación, aunque tampoco por debajo. Sin embargo, en línea con la proyección de inflación estimada en el REM -provisto por el BCRA- los meses de mayor suba de precios no serán contemplados en el cálculo previsional. Según Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, el ajuste sobre las jubilaciones “es brutal”. Esto sería así porque en principio “se les daría un 30% de aumento nominal para las jubilaciones por el período septiembre-diciembre, cuando en el período diciembre-marzo vas a tener una inflación del 65%”, en caso de que desacelere en los dos últimos meses producto de una recesión. Entonces, el trimestre no sería contemplado ni para la fórmula anterior -en un contexto de suba de la recaudación por aumento de la inflación y aumentos paritarios- ni de forma retroactiva por el Gobierno.