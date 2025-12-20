Salta busca acelerar la minería: menos trámites, más territorio y Taca Taca en foco

El nuevo secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, anticipó una gestión con fuerte presencia en territorio, plazos más cortos para aprobar proyectos y una apuesta estratégica por la exploración. Confirmó que Taca Taca entró en una fase clave y destacó al RIGI.

Consultado sobre el debate nacional por la adecuación de la ley de Glaciares, Carrizo se mostró a favor de una normativa que compatibilice ambiente y desarrollo, con participación activa de las provincias.

La minería sigue en el centro de la agenda productiva de Salta con la llegada de Gustavo Carrizo a la Secretaría del área. Abogado, exsenador provincial y con experiencia ejecutiva previa, el flamante funcionario asumió con un mensaje claro: menos burocracia, más gestión y un Estado presente que acompañe las inversiones estratégicas sin perder control ambiental. “La minería pasó de ser artesanal y secundaria a convertirse en un verdadero motor de la economía” , resumió en una entrevista radial con AM 840 Radio Salta, que marcó su primera definición pública tras asumir el cargo.

Carrizo reconoce que no proviene del “palo” minero, pero reivindica su recorrido reciente en la Comisión de Minería del Senado como un entrenamiento clave. Desde allí, asegura, entendió que el desafío central pasa por reducir asimetrías y acelerar decisiones en un contexto donde las ventanas de inversión no esperan. “Hay oportunidades que no podemos desaprovechar. ¿Qué otro sector nos va a aportar lo que la minería puede aportar para el desarrollo de la provincia?” , planteó.

Uno de los ejes centrales de su gestión será el cambio en la dinámica administrativa. Carrizo adelantó que ya puso en marcha una agenda bimestral por proyecto, con objetivos claros y seguimiento directo, y que la Secretaría dejará atrás la lógica de expedientes que “van y vienen” sin definición. “No voy a mandar ningún expediente para que espere meses. Nos juntamos los equipos técnicos y lo resolvemos acá en el escritorio. Eso puede demorar 48 horas, no mucho más”, aseguró.

Ese enfoque viene acompañado por una fuerte presencia en territorio. En sus primeras 48 horas de gestión, Carrizo ya había estado en proyectos mineros y anunció una agenda intensa de visitas a campamentos y zonas operativas. “Puedo resolver cosas de forma remota, pero no es lo mismo que estar allá, hablar con la gente y transmitirles el camino que queremos desde el Gobierno”, explicó.

Cuando era senador provincial, Gustavo Carrizo y otros integrantes de la Comisión de Minería, recorrieron las instalaciones de Lindero, operado por la firma Fortuna Silver Mines, y único yacimiento de oro actualmente en producción en Salta.

Para sostener esa dinámica, destacó que la Secretaría cuenta con recursos humanos, técnicos y logísticos suficientes: profesionales especializados, nuevas subsecretarías en proceso de creación (Minería y Energía) y una flota operativa que permitirá acelerar inspecciones y evaluaciones en campo. “Herramientas no nos faltan”, resumió.

Estudios de Impacto Ambiental: acelerar sin perder control

Uno de los reclamos históricos del sector minero -los tiempos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental- también ocupa un lugar central en la agenda del nuevo secretario. Carrizo fue directo: la demora en definiciones puede dejar a la provincia fuera del radar inversor. “Hay ventanas de inversión que no podemos desaprovechar. Necesitamos estas inversiones y tenemos que dar respuestas a tiempo”, señaló.

En ese marco, planteó una coordinación mucho más estrecha entre Minería, Ambiente y las empresas, con mesas de trabajo conjuntas que permitan resolver observaciones sin dilaciones innecesarias. “Compatibilizar desarrollo y ambiente no significa frenar proyectos, sino ordenarlos y controlarlos mejor”, afirmó.

Taca Taca, en una etapa decisiva

El proyecto Taca Taca aparece como uno de los pilares del nuevo ciclo minero que Carrizo busca impulsar en Salta. El funcionario confirmó que la iniciativa -por su escala e impacto económico- es una prioridad absoluta y que, tras un período de demoras, entró en una fase de definiciones clave. “Nos reunimos con la empresa y, a los diez minutos, ya estaba el secretario de Ambiente. Armamos una agenda que empezamos a cumplir de inmediato”, relató.

Si bien evitó poner fechas concretas, Carrizo fue claro en el diagnóstico: el Estudio de Impacto Ambiental está avanzado y “no falta mucho” para su resolución. También anticipó visitas técnicas al campamento y al área del proyecto para cerrar los puntos pendientes. “Hay cosas que tenemos que ver en el lugar, con los ingenieros y los equipos técnicos”, explicó.

En ese contexto, subrayó el rol determinante del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Sin RIGI es muy difícil avanzar en un proyecto de esta escala. Sin RIGI no hubiera avanzado Río Tinto, y sin RIGI no va a avanzar Taca Taca”, advirtió, remarcando que el vencimiento del régimen en junio obliga a acelerar definiciones.

Exploración: el verdadero futuro minero

Más allá de los proyectos en producción y en construcción, Carrizo dejó una definición estratégica que marca su mirada de largo plazo: el futuro minero de Salta está en la exploración. “Se los dije a las empresas: no se ofendan, pero ustedes no son el futuro. El futuro lo van a constituir las exploraciones”, afirmó.

Según el secretario, la Puna salteña sigue ampliamente inexplorada y concentra un potencial geológico que puede garantizar empleo, infraestructura y desarrollo durante décadas. Para eso, adelantó la creación de una mesa exploratoria con todos los actores del sector, con el objetivo de ordenar inversiones, información geológica y planificación de largo plazo.

Gustavo Carrizo secretario de Minería de Salta Gustavo Sáenz gobernador El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tomó juramento al nuevo secretario de Minería provincial, Gustavo Carrizo. Prensa Salta Gobernación

Glaciares, federalismo y desarrollo

Consultado sobre el debate nacional por la adecuación de la ley de Glaciares, Carrizo se mostró a favor de una normativa que compatibilice ambiente y desarrollo, con participación activa de las provincias. “Sabemos qué agua tenemos que proteger para consumo, agricultura y recarga de cuencas. Que las provincias participen es la forma correcta de hacer las cosas”, sostuvo.

Con una agenda cargada, definiciones rápidas y un mensaje claro hacia el sector, Gustavo Carrizo inició su gestión con la promesa de acelerar la minería salteña sin perder control ambiental. En ese esquema, Taca Taca aparece como el proyecto testigo de una nueva etapa, mientras la exploración se perfila como la apuesta estructural para el futuro productivo de la provincia.