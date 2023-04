La crítica de un exsocio de Milei por la dolarización: "Se ha transformado en un político rancio"

En esa línea, el ex socio de Milei se preguntó: "No paro de sorprenderme. ¿Acaso piensa que las empresas tienen total libertad para hacer CCL? ¿Acaso ignora que con las LELIQs y Pases secan el Mercado para que no haya pesos para comprar BLUE? No lo sé. ¿Es ignorancia o demagogia para que lo voten?".