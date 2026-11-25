La aplicación habilitará los envíos automáticos con fechas programadas y desarrolla una opción para que los escritos se eliminen luego de su primera lectura.

WhatsApp comenzó a implementar la programación de mensajes a nivel mundial, mientras prueba una segunda herramienta que permitirá enviar textos que desaparecen después de ser leídos. Ambas funciones tendrán fechas de disponibilidad diferentes.

WhatsApp anunció dos nuevas funciones para sus usuarios . La primera permite programar mensajes para que se envíen automáticamente en el día y horario elegidos. Esta herramienta comenzó a llegar a nivel mundial este miércoles. La segunda está en etapa de prueba y permitirá enviar textos que desaparecen después de que la otra persona los abre .

La nueva función permite escribir un mensaje y elegir cuándo enviarlo . Así, los usuarios podrán dejar preparados saludos de cumpleaños, recordatorios o cualquier otra comunicación sin tener que estar pendientes del celular en ese momento.

Se podrá elegir un plazo de envío de entre 10 minutos y 14 días . La opción estará disponible tanto en los chats individuales como en los grupos y permitirá programar textos, fotos y videos.

Una de las características más importantes es que el mensaje se enviará aunque el teléfono de quien lo programó esté apagado, no tenga conexión a internet o se haya quedado sin batería . Para la persona que lo recibe, llegará como cualquier otro mensaje, sin indicar que fue preparado con anticipación.

También habrá una sección para consultar los mensajes pendientes de envío. Desde allí, los usuarios podrán revisar lo que dejaron programado y eliminar aquellos contenidos que ya no quieran mandar . Además, los mensajes conservarán el cifrado de extremo a extremo.

Para usar esta herramienta, hay que entrar en un chat, escribir el mensaje y mantener presionado el botón de envío. Allí aparecerá la opción para seleccionar el día y la hora en que se enviará.

WhatsApp incorpora una función que permite programar mensajes, fotos y videos para que se envíen automáticamente en una fecha y horario elegidos, incluso si el celular está apagado o sin conexión a internet.

WhatsApp prueba los mensajes de texto que desaparecen después de abrirse

La segunda novedad está relacionada con la privacidad. WhatsApp trabaja en una función que permitirá enviar mensajes de texto que solo podrán leerse una vez. Hasta ahora, esta posibilidad estaba disponible para fotos, videos y audios.

Para utilizarla, habrá que escribir el mensaje, mantener presionado el botón de envío y elegir la opción de visualización única. La otra persona recibirá el contenido y deberá tocarlo para abrirlo en una pantalla aparte.

Cuando cierre esa pantalla, el texto desaparecerá y ya no podrá volver a leerse. En el chat quedará la palabra “Abierto”, para indicar que el destinatario ya vio el mensaje.

La herramienta también tendrá algunas restricciones. Mientras el texto esté abierto, no se podrán hacer capturas de pantalla ni grabaciones, copiarlo, guardarlo o reenviarlo desde las opciones habituales de WhatsApp.

Esta función podría servir para compartir información privada que no necesita quedar guardada en una conversación, como claves temporales o indicaciones personales. Sin embargo, existe una limitación ya que otra persona podría fotografiar la pantalla con un segundo dispositivo.

Cuándo estarán disponibles las nuevas herramientas

Las dos funciones no llegarán al mismo tiempo. La programación de mensajes comenzó a implementarse a nivel mundial este miércoles y estará disponible de manera gradual durante las próximas semanas. Por eso, algunos usuarios todavía podrían no encontrarla, aunque tengan la aplicación actualizada.

En cambio, los mensajes de texto que desaparecen después de ser leídos todavía están en etapa de prueba. La función comenzó a probarse en Android con la versión beta 2.26.45.6 y también llegó a los usuarios de iPhone que participan del programa de pruebas TestFlight, mediante la versión 26.45.10.73.

Por el momento, WhatsApp no confirmó cuándo estará disponible para todos. Su llegada dependerá de cómo avance el período de pruebas y de las próximas actualizaciones de la aplicación.

Con estas novedades, WhatsApp busca ofrecer más opciones para organizar los mensajes y compartir información privada. Mientras una herramienta permitirá decidir cuándo enviar un contenido, la otra dará la posibilidad de enviar textos que no queden guardados en los chats.