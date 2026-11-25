Cazzu anuncia el lanzamiento de “Latinaje (Deluxe)” , una extensión del álbum con el que abrió un nuevo capítulo en su carrera y que la llevó a recorrer escenarios de todo el mundo.

Producida por Nicolás Cotton , esta nueva edición incorpora canciones inéditas que profundizan en la exploración de los sonidos latinoamericanos. Entre guitarras criollas, percusiones y letras que atraviesan el amor, el despecho y la despedida, la artista continúa expandiendo el universo musical de Latinaje.

Con más de 1.440 millones de reproducciones globales en plataformas digitales y canciones como “Con Otra”, “La Cueva” y “Dolce” , "Latinaje" se consolidó como uno de los proyectos más importantes de su trayectoria, trascendiendo fronteras y reafirmando su versatilidad artística.

Con esta edición deluxe, Cazzu le da un cierre discográfico a un proyecto que reivindica sus raíces, celebra la diversidad de la música latinoamericana y pone en primer plano su fuerza interpretativa.

View this post on Instagram

El impacto de "Latinaje" en la carrera de Cazzu

"Latinaje" marcó un punto de inflexión en la carrera de Cazzu, debutando en el puesto #1 de Billboard Latin Albums y acumulando más de 675 millones de reproducciones en plataformas digitales. A lo largo de sus 14 tracks, propone un recorrido por distintos géneros como tango, chacarera, salsa, corrido tumbado, merengue y bolero, consolidándose como un verdadero viaje sonoro que honra la identidad y la riqueza cultural de Latinoamérica.

Producido por Nico Cotton y escrito íntegramente por la artista, el disco se destaca por su carácter profundamente personal y su ambición artística, con grabaciones realizadas junto a orquestas en distintos países de la región. A través de sus canciones, Cazzu coloca a la mujer en el centro de la narrativa, explorando su fortaleza, vulnerabilidad y vínculo con la cultura.

“Latinaje” fue destacado por la prensa internacional como uno de los lanzamientos más importantes del año, reafirmando a Cazzu como una figura clave dentro de la música latina contemporánea. Vogue México lo describió como “uno de los acontecimientos musicales más notables del año en la música latina”, mientras que Rolling Stone lo valoró como “una celebración amplia, ambiciosa y unificadora de la música latinoamericana” y lo definió además como su “trabajo más honesto hasta la fecha”. Por su parte, The New York Times subrayó la habilidad de la artista para “transitar con confianza por estilos latinos y españoles” y Billboard destacó el carácter del disco como “ultrapersonal, ultravulnerable y ultraexperimental”, haciendo foco en su combinación de tradición, desamor y orgullo cultural.