Preocupación por la industria: el acumulado de 2026 ya está un 12% debajo del mismo periodo de 2023

En los primeros siete meses del año, la industria acumula una contracción del -2,6% versus 2025 y se encuentra un 18,7% por debajo del máximo alcanzado en noviembre de 2017.

Este martes el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero se hundió 5% en julio en comparación con el mes previo. Este dato encendió con fuerza las alarmas y llevó a los economistas a analizar todo el periodo de Javier Milei como presidente. Así, se llegó a una conclusión preocupante: si se toma el promedio de la serie desestacionalizada entre enero y julio de 2026, contra mismo período de 2023, la caída se profundiza hasta el 12%.

Que la industria está atravesando un momento complicado no es novedad. Pero el último dato del INDEC dejó a la vista que la situación se vuelve cada vez más preocupante. Es que si se mira la comparación mensual desestacionalizada , refinación de petróleo (+1,7%) fue la única de las 16 divisiones manufactureras que mostró una mejora respecto de junio ; las otras 15 registraron caídas.

Es más, en los primeros siete meses del año la industria acumula una contracción del -2,6% y se encuentra 18,7% por debajo del máximo alcanzado en noviembre de 2017, según reveló la consultora I+D. Estos datos conllevan a que la preocupación se extienda a los datos de la actividad económica general. Expertos de la city sostienen que los datos preliminares de agosto vienen mixtos, con una leve tendencia negativa.

La producción de autos cayó 12% interanual y acumula un derrumbe de 17% en lo que va del año. En la misma línea, los despachos de cemento se contrajeron 8,1% interanual y acumulan una baja de 4,2% en lo que va de 2026. "Sin rebote en agosto sería difícil evitar una recesión técnica (dos trimestres consecutivos de caída)" , avisaron anticipadamente analistas del mercado.

Los datos de LCG exhiben que la producción industrial aún no logra recuperar el terreno perdido respecto al inicio de la actual gestión: el índice desestacionalizado se ubicó en 112 puntos en julio de 2026, lo que representa una caída del 8,9% al contrastarlo con los 123 puntos registrados en noviembre de 2023. Si bien a lo largo de 2024 y 2025 la serie mostró rebotes intermitentes, la tendencia general dibuja una clara pendiente negativa hacia el último dato disponible, por lo que el entramado manufacturero opera en niveles sensiblemente inferiores a los previos al cambio de ciclo económico.

Por su parte, desde ACM, también analizaron el devenir de la industria pero en este caso a través de la tendencia ciclo: "Esta medición venía perdiendo impulso durante estos últimos meses y en el mes bajo análisis llegó a su mayor variación negativa en más de 2 años (-0,9 % mensual), lo que deja en manifiesto el enfriamiento de este índice. Comparando ésta con su valor de noviembre de 2023, último mes completo de gobierno de Alberto Fernández, se observa que la tendencia ciclo se contrajo en 5,6%".

La radiografía del periodo de la era Milei la completaron con más datos: si se toma el promedio del índice de la serie desestacionalizada entre enero y julio de 2026 contra mismo período de 2023, el desplome es de alrededor de 12%, mientras que al comparar contra noviembre del 2023 (previo al cambio de gestión), el IPI-M se ubica 9% por debajo en la misma serie. "Esto deja en evidencia que la industria todavía no recompuso el terreno perdido en estos más de dos años y medio de gestión", describieron desde ACM.

Ya en el desglose por sectores, la distancia frente a 2023 aparece concentrada en algunas cadenas con "rojos" muy marcados, de dos dígitos. Entre Productos minerales no metálicos (-28,2%), Maquinaria y equipo (-28,9%) y Productos textiles (-40,5%) aportaron 4 puntos porcentuales a la caída durante este período. Por su parte, Refinación de petróleo (+12,6%) y Alimentos y bebidas (+3,3%) son los únicos dos sectores que mostraron crecimiento, con una incidencia conjunta de 1,4 puntos.

"En conjunto, el contraste julio de 2026 contra noviembre de 2023 describe una recomposición incompleta y heterogénea, con ganadores puntuales y un núcleo amplio que aún sigue rezagado", concluyeron desde ACM.

Fuerte impacto en la pérdida de empleos y el cierre de industrias

Los bajos niveles de actividad impactan en el empleo. Según I+D, si bien se desaceleró la caída en el empleo industrial por segundo mes consecutivo, en mayo se perdieron más de 3.000 empleos y en el último año la contracción acumula 53.000 empleos y 93.000 si se suman los indirectos. Con estos datos, estos expertos proyectaron una pérdida total de 100.000 empleos en 2026.

En cuanto al total del sector privado la merma de puestos de trabajo alcanzó los 9.000 en mayo. En el desglose por sectores, Comercio superó a la industria al perder 4.200 fuentes laborales en el mes y registrar 12 meses consecutivos de caídas mensuales, lo que implica una contracción de 39.000 empleos. En conjunto, el total del sector privado ya perdió casi 138.000 empleos asalariados formales en el último año.

En esta misma sintonía, la pérdida de empresas industriales continuó acelerándose. "En mayo la cantidad de industrias se contrajo en más de 400 establecimientos, el valor más alto desde 2019. En lo que va del año, se perdieron casi 1.500 empresas industriales. Proyectamos para el resto del año una pérdida de 1.800 empresas más, elevando la cifra a 3.300 empresas en 2026", cerraron en I+D.