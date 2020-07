La industria trabajó en mayo al 46,4% de su capacidad

“La caída interanual puede considerarse como una crónica anunciada”, resumió a Ámbito José Urtubey, directivo de la UIA, quien remarcó: “Tiene que ver un poco también que ya entramos a la pandemia con una capacidad industrial ociosa muy alta. La pandemia profundizó la crisis, pero ya veníamos mal”. El empresario también se refirió a la apertura que se dio durante mayo en algunos sectores industriales y en muchas regiones del país: “Es relativo. Si bien no hubo un aislamiento prohibitivo en el interior, eso no significa que las fábricas funcionen al 100%. Porque gran parte de los mercados están en el AMBA y hay empresas que tienen una fuerte caída en sus ventas, por lo que, pese a que las fábricas estén funcionando, no están trabajando en su totalidad”. Urtubey destacó además, como un número significativo la caída cercana a los 20 puntos en términos interanuales y remarcó: “No se va a poder volver muy rápidamente a los niveles prepandémicos”.

La industria automotriz registró el nivel más bajo de utilización de la capacidad instalada: fue del 6,2%. “Mientras que en abril todas las terminales automotrices estuvieron sin actividad productiva por el aislamiento, durante mayo fueron habilitadas a operar. Pero el regreso al normal funcionamiento de las plantas demorará algún tiempo, debido a la complejidad de la cadena de valor de la industria y a cómo evolucione el nivel de demanda tanto interna como externa. Cabe mencionar que en mayo del año pasado, el uso de la capacidad en las terminales automotrices se ubicó en 36,6%”, señaló el INDEC. Por su parte, las industrias de productos textiles operaron al 17,8% de su capacidad.