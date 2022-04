La inflación núcleo se sosiega, pero la Fed no cambiará su dureza

Desde ya, ninguna definición cumple con las normas de tránsito. La meta de inflación oficial es 2% (según el deflactor del consumo personal), y, bajo cualquier métrica, la Fed está en offside irrefutable. ¿Qué debe hacer? El Gobernador Christopher Waller, un halcón tan rapaz como James Bullard, admitió la posibilidad de un “pico” de la inflación. ¿Comienza a recalcular su postura según se mire el vaso medio lleno o medio vacío? No hay tal opción. El vaso rebalsa de inflación aunque la versión sin energía (11% de aumento directo en marzo) ni alimentos (+1%) reduzca su exceso de espuma. La inflación núcleo se calma, pero no la Fed. No habrá cambio de planes y el rigor esbozado en las minutas (que anticiparon Powell y Brainard, los número uno y dos de la entidad) sigue tan necesario como antes. Es más, Bullard recordó que la prisa por llevar la tasa de fed funds de 0,5% a 2,5%, que obligará a subas de medio punto para arrimarse rápido a un terreno neutral, no va a alcanzar para contener las presiones de precios. El hombre de la Fed de Saint Louis aboga por cerrar 2022, como mínimo, en 3%. Es que marzo aunque marque un “pico” significa menos que lo que insinúa. Ya sea 8,5% o 15,4% la Fed no puede quedarse ahí, tiene que descender a una planicie no superior a 4,3% para validar sus últimas proyecciones y tratar de salvar la ropa este año. ¿Qué tan alentadora es la desaceleración de la inflación núcleo? Apenas dos ítems –energía y alimentos– separan su sosiego del frenesí de la inflación general en marzo. Bastan otros dos renglones –autos y camiones usados (de muy fuerte incidencia) y educación– para que la mejoría se retraiga. Conviene, pues, tomarla con pinzas. La inflación mediana –una estimación robusta que hace a un lado a las variaciones extremas– dio 0,5% en marzo. Se alinea con el promedio octubre–febrero (en vez de caer a la mitad). Su estabilidad la hace creíble. Y arroja una señal muy constructiva. La tendencia subyacente no se contagió del efecto Ucrania. La divergencia es real aunque menor. Pero una velocidad anualizada de 6% le da la razón a Bullard. Es menester trabajar duro para mocharle el filo.