Mundial 2026 en la oficina: el 40% de los argentinos se autopercibe mediocampista en su equipo de trabajo

Según un estudio, cuatro de cada diez se identifica con el perfil que sostiene el clima interno, facilita la comunicación y cuida que nadie quede aislado. La estabilidad laboral (35%) y el crecimiento profesional (30%) encabezan las motivaciones.

El espíritu colectivo que define al seleccionado también permea el mundo laboral: cuatro de cada diez trabajadores priorizan el equilibrio y la cooperación en sus equipos.

Mientras Argentina espera el debut del seleccionado frente a Argelia en el Mundial 2026 , surge un dato que invita a pensar cómo entendemos el trabajo: la cultura futbolera de los argentinos también permea el ámbito laboral, y cuatro de cada diez trabajadores se identifican con el arquetipo del mediocampista, el perfil que combina equilibrio y dinamismo en el equipo.

Estos datos se desprenden de un test de personalidad elaborado por Bumeran , un portal de empleo con presencia en varios países de América Latina. Con una base de 3.696 encuestados en Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, el estudio utilizó una analogía futbolística para explorar cómo los trabajadores de cada país se perciben a sí mismos dentro de sus equipos de trabajo.

El estudio de Bumeran revela que los argentinos tienden a valorar el trabajo colectivo y el acompañamiento más que sus pares de la región. Cuatro de cada diez trabajadores se vieron reflejados en el mediocampista, el jugador que encarna la cooperación y el equilibrio en el campo.

Para Bumeran, el mediocampista laboral es el que mantiene la comunicación fluida, sostiene el clima interno, contiene a quienes están desbordados y cuida que nadie quede aislado. Esta preferencia retrata una cultura organizacional argentina marcada por la colaboración y la búsqueda de armonía en el trabajo cotidiano.

Dentro de los equipos, el rol más frecuente fue el de conector y facilitador, con el 26% de los encuestados. Le siguieron quienes asistieron a sus compañeros (24%), los que lideraron y ordenaron (22%) y, en igual proporción, los que impulsaron la acción y los que se dedicaron a anticipar problemas (14% cada uno).

Preferencias de los trabajadores en Argentina, según el informe

Los trabajadores argentinos priorizan la estabilidad laboral (35%) y el crecimiento profesional (30%) por encima de todo, seguidos por el buen ambiente (19%), la creatividad y el orden (8% cada uno), según el estudio de Bumeran. En cambio, rechazan principalmente el caos y la ausencia de reglas (33%), la falta de compromiso (28%), el individualismo (19%), la improvisación (11%) y los procesos burocráticos excesivos (9%).

Federico Barni, CEO de Bumeran, señaló que "la estabilidad en el trabajo es hoy la prioridad para el 35% de los talentos. El hecho de que el 40% se identifique como mediocampista, el arquetipo que es el motor y el equilibrio del equipo, no es casualidad". Además, el director de la empresa aseguró que "cuando las variables del entorno se vuelven impredecibles para las personas, los equipos de trabajo se convierten en redes de contención, convirtiendo los vínculos en el verdadero motor del trabajo".

El manejo de los conflictos laborales refuerza la vocación mediadora de los argentinos: el 65% se definió como mediador, el 19% optó por mantenerse al margen, el 15% tomó el rol de resolver la situación y el 1% salió en defensa de quienes quedaron marginados. Ninguno se reconoció como el iniciador del conflicto.

La comparación con la región

En el plano cotidiano, la cooperación es el motor de la satisfacción laboral en Argentina. El 30% de los encuestados señaló que su mayor gratificación es ver al equipo funcionar bien, liderando la región por encima de Chile (29%), Perú (28%), Ecuador (25%) y Panamá (1%).

Cuando los objetivos se vuelven exigentes, el 36% de los argentinos eligió el camino colectivo: acompañar a sus compañeros para lograrlos juntos, una preferencia que lidera la región frente a Perú (32%), Chile (31%), Ecuador (28%) y Panamá (10%).