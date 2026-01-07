Inesperado: por qué es feriado el 8 de enero de 2026 y quiénes podrán aprovecharlo + Seguir en









Muchos no lo esperaban, por lo que podrán gozar de una jornada ideal para descansar al comienzo del año.

Este tipo de días no laborables son ideales para descansar si aún no tuviste vacaciones. Freepik

Quienes no pudieron aprovechar el descanso del primer día del año miran rápidamente el calendario de feriados de enero en caso de no tener vacaciones, para poder encontrar una fecha para descansar. Si bien muchos no lo esperaban, el inicio de 2026 trae una novedad para varios afortunados.

Si bien no será para todos, serán varios quienes podrán gozar de esta jornada no laborable, que será el jueves 8 de enero. Aunque no permitirá extender el descanso a un fin de semana largo al no caer viernes, servirá para aquellos no pudieron arrancar con muchas energías o no cuentan con vacaciones durante este mes.

feriado Estas jornadas son ideales para aprovechar y descansar si aún están lejos las vacaciones. Pixabay A qué se debe el feriado del 8 de enero de 2026 Si bien no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, ese día habrá una jornada no laborable en la provincia de Buenos Aires. Específicamente, será en el partido de Carlos Casares, ya que en esa fecha celebrará su aniversario fundacional.

Este tipo de fechas afectará principalmente a la actividad pública y a empleados del Banco Provincia. Quienes estén en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, ya que no se sabe si se adherirán o no al asueto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

