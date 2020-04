La reputación en juego

Desde el comienzo de la pandemia muchas compañías están ante el dilema de si es correcto o no comunicar que son solidarias. Además de aislarse y protegerse operativamente, se preguntaron: ¿qué puedo hacer por la sociedad para aliviar las necesidades más inmediatas y sus consecuencias? ¿Cómo puedo colaborar con mi experiencia, desde mi sector? ¿Vale la pena comunicar que mi empresa dona 10.000 tapabocas y/o kits de detección, y/o 70 camionetas para el transporte y logística de materiales y alimentos, o que construye hospitales móviles, etc.? La respuesta es que las marcas no sólo hablan de sí mismas y hacen promesas, sino que comunican actitudes.