La soja subió $2.000 y cerró a $102.000 la tonelada en Rosario

Por el maíz con descarga hasta el 20 de mayo se ofrecieron US$ 205 la tonelada, lo que implicó una caída de US$ 5 entre jornada.

Por su parte, el segmento contractual subió US$ 10 y cerró a US$ 210 la tonelada.

Respecto al maíz tardío, la posición junio se sostuvo en US$ 205; julio en US$ 200; y agosto en US$ 185.

Por último, el trigo con descarga hasta el 08 de mayo se ubicó en US$ 290.