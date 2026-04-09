Marcas de autos asiáticas y los precios agresivos que reconfiguran la competencia en la Argentina + Seguir en









Con valores más accesibles, mayor equipamiento y financiación agresiva, los vehículos asiáticos ganan participación y obligan a las terminales tradicionales a revisar su estrategia.

Los autos chinos aceleran a paso firme en el país

El tablero del mercado automotor argentino muestra un cambio claro en 2026: las marcas asiáticas ganan terreno con una propuesta difícil de igualar en precio y equipamiento. En un contexto donde el poder de compra sigue condicionado, los vehículos de origen chino pasaron de ser una opción alternativa a convertirse en protagonistas dentro de los concesionarios.

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El avance se explica por varios factores combinados. Por un lado, la eliminación de ciertos tributos internos generó un reacomodamiento de valores en toda la industria. Por otro, las automotrices asiáticas aprovecharon ese escenario para profundizar su estrategia comercial con bonificaciones, financiación agresiva y disponibilidad inmediata. Según datos de ACARA, los SUV de marcas como Chery, Haval y Jetour ya representan una porción relevante de las ventas mensuales.

Precios, financiación y tecnología: las claves del crecimiento chino Uno de los puntos determinantes es la diferencia de precios. En promedio, los modelos chinos se ubican entre un 20% y un 30% por debajo de competidores directos, lo que resulta decisivo en un mercado sensible a cada ajuste. A esto se suma una oferta tecnológica cada vez más completa, con pantallas de gran tamaño, asistentes a la conducción y niveles de equipamiento que antes solo estaban presentes en segmentos superiores.

Modelos como el Chery Tiggo 4 Pro, el Haval Jolion o el Geely Coolray lograron posicionarse rápidamente, no solo por su valor de entrada, sino también por la relación entre costo y prestaciones. Incluso frente a rivales consolidados como Nissan o Ford, comienzan a disputar clientes en segmentos clave.

china-autos-va Modelos como el Chery Tiggo 4 Pro, el Haval Jolion o el Geely Coolray lograron posicionarse rápidamente, no solo por su valor de entrada, sino también por la relación entre costo y prestaciones. El cambio también se refleja en la percepción del usuario. Lejos de las dudas que existían años atrás, hoy los compradores priorizan la ecuación económica y el equipamiento disponible. Además, la expansión de la red comercial y de posventa ayuda a consolidar la confianza en estas marcas.

De cara a los próximos meses, el crecimiento podría sostenerse si se mantienen las condiciones actuales. Con mayor flexibilidad para ajustar precios y una estrategia enfocada en volumen, los autos chinos se posicionan como uno de los actores más dinámicos dentro del mercado argentino en 2026.